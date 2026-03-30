В Италии за три минуты украли картины на миллионы евро
В итальянской провинции Парма произошла дерзкая кража произведений искусства. Преступники унесли картины стоимостью в несколько миллионов евро всего за три минуты, передает ANSA.
Грабители в масках и капюшонах проникли на территорию частного владения, взломав входную дверь. Хотя в музее сработала сигнализация, злоумышленники успели скрыться еще до приезда полиции.
Сейчас расследованием инцидента занимаются местные полицейские, специалисты отдела по охране культурного наследия Болоньи и прокуратура. Из частной коллекции Маньяни‑Рокка пропали работы именитых художников — в том числе полотна Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса.
Читайте также: