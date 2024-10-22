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В Шатуре пёс запер квартиру и не пустил хозяев домой

22 октября 2024, 17:13
Фото: iStock / damedeeso

Фото: iStock / damedeeso

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В Шатуре помощь работников Мособлпожспаса понадобилась хозяевам пса, который запер квартиру изнутри. Об этом рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.


«В службу 112 обратилась женщина, которая вернулась с прогулки с 12-летним сыном и не смогла открыть ключом входную дверь. Оказалось, что в квартире находилась собака, которая закрыла лапой внутреннюю задвижку. Видимо, энергичный питомец, встречая хозяев с прогулки, не рассчитал силы и закрылся случайно», – пояснили в Мособлпожспасе.
Прибыв по указанному адресу, спасатели оценили решили проникнуть в квартиру на втором этаже через балкон. Они поднялись по трёхколенной лестнице, аккуратно открыли балконную дверь и пустили хозяев к любимому питомцу.

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#московская область
#спасатели
Дед бил младенцем об дверь на глазах родных: отец вернулся с СВО, чтобы похоронить сына, подробности
«КП»: обвиняемый в убийстве 1,5-месячного внука был трезв в момент преступления
22 октября 2024, 16:30

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Екатеринбурге не утихают страсти по жестоко убитому младенцу. Приемный дед бил им по стенам, коврам и входной двери, оставив две крупные вмятины. Что подтолкнуло мужчину к такой зверской расправе над малышом — неизвестно до сих пор.
Последние подробности случившегося — в материале «Радио 1».

Отец ушел на СВО

Дмитрию 45 лет. Работает на заводе разнорабочим. По данным «КП-Екатеринбург», он жил с супругой Аленой в трехкомнатной квартире с тремя детьми — общая дочь-второклассница и два сына женщины от другого брака: младший учится в пятом классе, старший — Андрей — недавно женился и ушел на СВО. Именно в его семье 1,5 месяца назад родился малыш.

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Андрей отправился на СВО сразу после рождения ребенка. О смерти сына узнал далеко не сразу — жена боялась рассказывать ему столь ужасную новость. Однако спустя некоторое время решилась мать.

Бойца СВО отпустили домой на четыре дня — чтобы похоронить сына. В то, что отчим расправился над его ребенком, он не может поверить до сих пор.

«Он ребенком стучал об дверь»

Весь ужас случился в ночь на 16 октября. В 1:40 по местному времени (3:40 мск) в дежурную часть поступил звонок. Звонивший рассказал, что в одной из коммунальных квартир убивают малолетнего ребенка.
«В час ночи начался крик. Слов разобрать был невозможно. Просто визг. Минут пять все продолжалось. Грохот был. У нас даже люстра ходуном ходила», — приводят в «КП» слова одного из соседей снизу.
Поздно ночью Дмитрий вернулся с работы. Словно озверевший схватил 1,5-месячного внука и бил его обо все, что было в коридоре. Кровью запачканы стены, ковры, тумбочка, а на двери две вмятины.

Фото: iStock/Timur Malazoniia

«Обе вмятины от ребенка. Он им стучал об дверь», - рассказала изданию соседка Зарина, которая и вызвала полицию.
Расправившись над младенцем, Дмитрий сбежал на улицу в шортах и футболке, когда температура в Екатеринбурге уже было около 0 градусов.

Проверят на невменяемость

Спустя какое-то время его задержали. Местные СМИ писали, что Дмитрий сначала просто слонялся по улицам, разговаривал с воробьями, стрелял сигареты. Затем спрятался в заброшенном здании, где и был найден полицией. Эти сообщения кажутся вдвойне удивительными, учитывая, что экспертиза не подтвердила у него опьянения — ни алкогольного, ни наркотического. Впереди — психиатрическая экспертиза.

Фото: iStock/shironosov

Изначально рассматривалась версия, что деда взбесил плач ребенка. Однако ее опроверг вернувшийся с СВО отец малыша.
«Дмитрий никогда не употреблял наркотиков. Он не пьет спиртное, максимум курит сигареты. Подозрений на наркотики даже нет. Я слышал, что он потом разговаривал с воробьями. И это меня смущает. Мотива убийства до сих пор никто не знает. Информация о том, что сын плакал, неверная. Все спали. Мать сказала, что он ходил и нервничал. Человек спать не мог. Потом зашел к жене моей в комнату. Мать сказала, что он как озверевший пришел. Словно из леса, как будто никогда в городе не был», — рассказал «КП» Андрей, отец младенца.
Теперь дальнейшее развитие событий зависит от результатов психолого-психиатрической экспертизы. Если Дмитрия признают невменяемым, вполне возможно, ему удастся избежать тюрьмы и его отправят на лечение.

Поставлю памятник для сына

Малыша похоронили 20 октября. Андрей отправляется обратно, в зону СВО, а его жена переедет из Екатеринбурга. Она больше не может находиться в той квартире, отказывается говорить с журналистами и крайне тяжело переживает гибель сына.

Андрей же говорит о смешанных чувствах. Однако добра он отчиму точно не желает, хочет, чтобы тот как можно дольше жил с этой ношей внутри — на пожизненном сроке.
«С Дмитрием у нас были нормальные отношения. Конфликтов не было, на работе он как раз ссор избегал. Теперь добра я ему точно не желаю. Смешанные чувства. Пусть живет с этой ношей как можно дольше. Когда я уезжал на СВО, я ему сказал: «Если не вернусь, воспитай моего сына». Через год вернусь и поставлю сыну памятник. Буду его навещать», — поделился отец малыша.
Фото: iStock/marako85

Самого Дмитрия отправили в СИЗО до 15 декабря, пока идет расследование. Однако его адвокат с этим несогласна, хочет обжаловать арест, чтобы он получил более мягкую меру пресечения.
«У него есть устойчивые социальные связи – жена. У него в собственности одна комната, и еще одна в совместной собственности. Он трудоустроен, родственников за границей не имеет», — рассказала «КП» адвокат Дмитрия.
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего. Максимальный срок по ней доходит вплоть до пожизненного. Пока что расследование продолжается.

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Мужчина рассказал, как пережил атаку сексуально неудовлетворенного дельфина
В Японии туриста искусал сексуально неудовлетворенный дельфин
22 октября 2024, 16:18

Фото: iStock/ALesik

Мужчина, который стал жертвой дельфина на побережье Цуруги в центральной Японии, поделился подробностями нападения. Об этом информирует The New York Post.
Сообщается, что встреча с дельфином привела мужчину к пяти швам и укусу запястья с предплечьем. По словам пострадавшего, он искренне верил, что умрет, а также переживал, что млекопитающее утащит его в море.

Согласно информации экспертов, это тот же самый «сексуально неудовлетворенный» дельфин, который стоит за 15 другими нападениями на туристов в этом районе. По словам биолога Саймона Аллена, гормональные колебания, сексуальная неудовлетворенность или желание доминировать могут заставить млекопитающее нанести вред людям, с которыми он контактирует.

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Мужчина поджег хостел с мигрантами в Тверской области
22 октября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/photovs

Хостел с мигрантами поджег мужчина в Тверской области и попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Тверь. Происшествия». На записи видно, что злоумышленник движется по коридору и распрыскивает некую жидкость. Предположительно, речь идет о горючем. Далее он спорит с жильцами общежития и поджигает хостел.
По сообщениям местных жителей, в здании живут мигранты, пока огонь ликвидируют, людей отправили и разместили в местном ДК. Некоторым из них понадобилась медпомощь. Официальных данных и подробностей произошедшего на момент написания заметки нет.

Похожий случай произошел в Кургане, где местный поджег соседский дом, испытывая личную неприязнь. Хозяева вовремя увидели пламя.

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В США школьники съели мармеладных мишек и начали испытывать странные ощущения

Российская журналистка погибла, задохнувшись болотным газом в Ташкенте
#россия
#тверская область
#пожар
#поджог
#новости
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Росгвардия представила видео задержания исполнителя и заказчика покушения в Подмосковье
Появилось видео задержания исполнителя и заказчика покушения в Подмосковье
22 октября 2024, 15:08

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области вместе с полицейскими задержали в Одинцове исполнителя и заказчика покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной Росгвардии.
«Как установило следствие, в сентябре этого года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, с предложением совершить убийство. За это он обещал заплатить ему 20 млн рублей. Тот согласился», – рассказали в пресс-службе, предоставив видео задержания.
Заказчик передал исполнителю предоплату в 500 тыс. рублей, оружие, фото и всю информацию о жертве. Перед нападением киллер наблюдал за своей будущей жертвой более месяца.

В результате сотрудники СОБР «Булат» задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что полиция задержала подозреваемых в организации и исполнении покушения на жизнь помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева.

Нападение произошло в доме бывшего чиновника, ныне личного помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова, в деревне Лапино Одинцовского городского округа. Алихаджиев был расстрелян в упор. Однако, несмотря на попавшие в его тело две пули, он выжил.

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Появилось видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в «Черном дельфине»

На экс-сенатора Арашукова завели дело за взятку в «Черном дельфине»
#росгвардия
#одинцовский городской округ
#правонарушения
#преступление
#подмосковье
#московская область
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В США школьники съели мармеладных мишек и начали испытывать странные ощущения
22 октября 2024, 15:02

Фото: iStock/nadisja

В Калифорнии ученики средней школы Уолтера Рида съели мармеладных мишек с неизвестным веществом и начали испытывать странные ощущения. Об этом сообщает People.
17 школьников в возрасте 12-13 лет пожаловались на тошноту, рвоту, вялость и тревожность. По их словам, до ухудшения самочувствия они ели мармелад. Испугавшись, что учащиеся могли случайно принять наркотики, школьная медсестра вызвала скорую помощь.

К зданию учебного заведения также подъехали правоохранители, съемочные группы, а также были вертолеты. Прибывшие врачи осмотрели школьников и госпитализировали двоих.

Жизням пострадавших ничего не угрожает. В результате экспертизы было установлено, что вещество, которое попало в организм детей, не является фентанилом, обычно содержащимся в наркотическом мармеладе. На данный момент медикам так и не удалось определить, что съели школьники.

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#сша
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Российская журналистка погибла, задохнувшись болотным газом в Ташкенте
Журналист Паперная задохнулась болотным газом после чистки бассейна в Ташкенте
22 октября 2024, 14:06

Фото: iStock/jorgeantonio

Российская журналистка Инесса Паперная, работавшая в интернет-издании «Лента.ру» и журнале «Профиль», погибла во время отпуска в Узбекистане, предположительно, отравившись болотным газом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Во время отпуска журналистка и ее спутник находились в отеле «Караман палас» в Узбекистане. Вечером в воскресенье, 20 октября, им пришла посылка, однако никто из пары не открывал дверь.

Спустя некоторое время сотрудники отеля вскрыли дверь номера, где были обнаружены тела журналистки и ее спутника. Согласно предварительным данным, причиной смерти молодых людей стал газ, который попал в вентиляционную систему номера. По факту произошедшего проводится проверка.

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Появилось видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в «Черном дельфине»
22 октября 2024, 13:57

Фото: iStock/Ivan P

ФСБ России показала видео, как бывший сенатор Рауф Арашуков, отправленный в колонию «Черный дельфин» на пожизненный срок, предлагает взятку в 5 млн рублей за улучшение условий содержания. Кадры публикует РИА Новости. На одном фрагменте видно, как экс-сенатор с улыбкой показывает сумму взятки на пальцах, а на другом — признается, сколько предложил денег.
Ранее СК РФ сообщал, что экс-сенатор Рауф Арашуков через адвоката дал не менее 3 млн рублей сотруднику ФСИН в Оренбургской области с целью организации привилегированных условий содержания, однако тот сообщил обо всем правоохранителям.

Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. По данным следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.



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#фсин
#фсб
#взятка
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Имитация полового акта: учительница по вокалу из Белоруссии годами совращала 12-летних учениц в Москве, подробности
22 октября 2024, 13:44

Фото: iStock/Motortion

Коллеги Екатерины Кирсановой из Москвы стали замечать странности в ее поведении. 44-летняя преподавательница вокала, работавшая в нескольких детских секциях столичных дворцов культуры, уделяла особенное внимание девочкам, которое из материнской любви постепенно переросло в сексуальные домогательства. Об учительнице-педофиле расскажет «Радио 1».

Странная любовь к девочкам


Фото: iStock/Alberto Marrupe Gutierrez

Лидер общественного движения «Сдай педофила» Анна Левченко сообщила изданию «Комсомольская правда» о том, что во время совместных поездок на концерты Кирсанова предпочитала проживание с ученицами-девушками, а не с другими преподавательницами. После того, как одна из учениц неосторожно упомянула о подозрительном внимании со стороны Кирсановой, выяснилось, что подобные случаи имели место и с другими подростками.

Преподаватель вела занятия в смешанных группах, однако уделяла повышенное внимание именно девочкам. Узнав об этом, коллеги Кирсановой обратились в правоохранительные органы.

Что известно об учительнице-педофиле из Москвы


Кирсанова родом из Белоруссии. Окончила музыкальное училище и педагогический университет в Минске. Приблизительно десять лет назад переехала в Москву, работала в школах. Левченко утверждает, что Кирсанова действовала по классической схеме педофилии, выискивая детей, испытывающих дефицит родительской любви и внимания. Она отмечает, что среди учеников Кирсановой были дети из благополучных семей, однако с чрезмерно занятыми родителями.

Как только девочки привязывалась к ней, Кирсанова начинала использовать тактильный контакт – прикосновения, объятия, которые первоначально носили невинный характер. Постепенно эта дистанция сокращалась, и в какой-то момент педагог предлагала ученицам дополнительные занятия у себя дома, где совращала детей.

Фото: iStock/fotoember

Совращения 12-летних девочек


Одна из бывших учениц Кирсановой Алина рассказала, как преподавательница совершала над ней действия сексуального характера. Это произошло во время поездки в Европу в 2015 году. Алине было 12.

«Она в номере посадила меня рядом и начала: «Я же вижу, что ты что-то ко мне чувствуешь. Скажи, что ты меня любишь». Я сказала, что да, имея в виду, что люблю ее как маму», — рассказала Алина.

Затем Кирсанова совратила девочку. За поцелуями и объятиями последовала имитация полового акта, стимулирование интимных зон девочки, оральный секс.

Алина была далеко не единственной жертвой Кирсановой. Педагога задержали в квартире другой бывшей ученицы. Они жили вместе. Теперь девушке уже есть 18, но «любимая учительница» совратила ее в 15 лет. Следствие собирает доказательную базу и ищет других пострадавших. Женщине уже предъявлено обвинение по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Если ее вина будет доказана, женщине грозит до 20 лет колонии.

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#москва
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На экс-сенатора Арашукова завели дело за взятку в «Черном дельфине»
На экс-сенатора Арашукова завели дело из-за взяток на ₽3 млн сотруднику ФСИН
22 октября 2024, 13:10

Фото: iStock/Akintevs

Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщил Следственный комитет России.
Осужденного подозревают в том, что он через адвоката дал взятку сотруднику ФСИН в Оренбургской области с целью организации привилегированных условий содержания. Отмечается, что размер взятки составляет не менее трех миллионов рублей.

Сотрудник колонии сообщил о данном преступном действии в правоохранительные органы. Арашукову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291 УК, по ней может грозить до восьми лет лишения свободы.

Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. По данным следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.

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#отец
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#взятка
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