В Шатуре пёс запер квартиру и не пустил хозяев домой

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В Шатуре помощь работников Мособлпожспаса понадобилась хозяевам пса, который запер квартиру изнутри. Об этом рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«В службу 112 обратилась женщина, которая вернулась с прогулки с 12-летним сыном и не смогла открыть ключом входную дверь. Оказалось, что в квартире находилась собака, которая закрыла лапой внутреннюю задвижку. Видимо, энергичный питомец, встречая хозяев с прогулки, не рассчитал силы и закрылся случайно», – пояснили в Мособлпожспасе.Прибыв по указанному адресу, спасатели оценили решили проникнуть в квартиру на втором этаже через балкон. Они поднялись по трёхколенной лестнице, аккуратно открыли балконную дверь и пустили хозяев к любимому питомцу.
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Лора Луганская