В Шатуре пёс запер квартиру и не пустил хозяев домой

В Екатеринбурге не утихают страсти по жестоко убитому младенцу. Приемный дед бил им по стенам, коврам и входной двери, оставив две крупные вмятины. Что подтолкнуло мужчину к такой зверской расправе над малышом — неизвестно до сих пор.