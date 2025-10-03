Первый пострадавший из Петербурга появился в деле о массовом отравлении самогоном
В деле о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области появился первый пострадавший из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении. Там ему оказывают необходимую помощь. После этого эпизода задержали одного из подозреваемых — жителя региона Александра Зинченко. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Других пострадавших из-за опасного самогона среди жителей Петербурга на данный момент нет. Число погибших в Ленинградской области, по данным телеграм-канала SHOT, уже достигло 44 человек. Еще трое находятся в крайне тяжелом состоянии в больницах.
Читайте также: