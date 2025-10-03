Первый пострадавший из Петербурга появился в деле о массовом отравлении самогоном

03 октября 2025, 19:31

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В деле о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области появился первый пострадавший из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.