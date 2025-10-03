Мужчин привлекли по уголовному делу после порчи паспорта РФ на камеру

03 октября 2025, 19:17

Мужчины порвали на камеру паспорт России в Челябинске и стали фигурантами дела

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

В Челябинске двое молодых людей в возрасте 20 и 21 года порвали российский паспорт на камеру. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.