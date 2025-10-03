Достижения.рф

Мужчин привлекли по уголовному делу после порчи паспорта РФ на камеру

Мужчины порвали на камеру паспорт России в Челябинске и стали фигурантами дела
Фото: istockphoto/Pavel Starikov

В Челябинске двое молодых людей в возрасте 20 и 21 года порвали российский паспорт на камеру. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.



В социальных сетях обнаружили видео, где компания, используя нецензурную лексику, разрывает документ. На обложке и переднем форзаце отчётливо видно Государственный герб Российской Федерации в геральдическом щите.

По этому факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ — надругательство над Государственным гербом.

Подозреваемых доставили к следователю. Сейчас с ними проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0