Мужчин привлекли по уголовному делу после порчи паспорта РФ на камеру
В Челябинске двое молодых людей в возрасте 20 и 21 года порвали российский паспорт на камеру. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
В социальных сетях обнаружили видео, где компания, используя нецензурную лексику, разрывает документ. На обложке и переднем форзаце отчётливо видно Государственный герб Российской Федерации в геральдическом щите.
По этому факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ — надругательство над Государственным гербом.
Подозреваемых доставили к следователю. Сейчас с ними проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Читайте также: