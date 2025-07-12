Первый тестировавший вакцину от коронавируса ученый погиб в ДТП в Ленобласти
Первый ученый, протестировавший вакцину «Спутник V» от коронавируса, погиб в результате ДТП под Приозерском в Ленинградской области.
Как сообщает портал 47news, 45-летний Константин Захаров возглавлял медицинскую исследовательскую организацию «Эскеллена», которая одной из первых протестировала препарат.
Авария произошла накануне в пятницу, 11 июля, на трассе Сапёрное-Мельниково-Кузнечное». Водитель МАN вылетел на встречную полосу и не справился с управлением из-за лопнувшего колеса. Большегруз столкнулся с иномаркой Audi Q7, за рулем которой находился Захаров. Его коллеги подтвердили трагедию, но от дальнейших комментариев отказались.
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