Первый тестировавший вакцину от коронавируса ученый погиб в ДТП в Ленобласти

12 июля 2025, 12:22

47news: Первый тестировавший вакцину от ковида ученый Захаров погиб в ДТП

Фото: istockphoto/baloon111

Первый ученый, протестировавший вакцину «Спутник V» от коронавируса, погиб в результате ДТП под Приозерском в Ленинградской области.