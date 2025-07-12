Поместье Джорджа Клуни загорелось во Франции
В коммуне Бриньоль на юго-востоке Франции загорелось поместье американского актера Джорджа Клуни. По данным телеканала BFM TV, пожар произошел в фотоэлектрическом парке — солнечной электроподстанции — на площади 300 квадратных метров.
Пожарные справились с огнем менее чем за час, предотвратив распространение на другие строения. Повреждения получили только несколько солнечных панелей. Основные объекты поместья не пострадали.
Звезда фильма «От заката от рассвета» приобрел поместье четыре года назад за девять миллионов евро. Его площадь — 172 гектара, на которых расположены трехэтажная бастида XVIII века, теннисный корт, озеро, лес, оливковые рощи и виноградник.
К слову, это не первый случай возгорания в элитной недвижимости: ранее лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома Пэрис Хилтон и Леонардо Ди Каприо.
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