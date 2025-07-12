Полицейского в Омской области заподозрили в коррупции

Полицейского в Омской области заподозрили во взятке в особо крупном размере
Фото: istockphoto/blinow61

В получении особо крупной взятки подозревают начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области.



В региональном следственном управлении СКР пояснили, что некий посредник передал правоохранителю 200 тысяч рублей — часть общей суммы взятки в 1,2 миллиона рублей.

За эти деньги полицейский должен был закрывать глаза на незаконный игорный бизнес в регионе и никак не пресекать противоправные действия, добавили в СК. Обоих фигурантов задержали на месте после передачи взятки. Операцию по задержанию провело региональное УФСБ России.

Сейчас проводится расследование по статьям о получении взятки через посредника в особо крупном размере и посредничестве в передаче взятки.

Никита Кротов

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