Полицейского в Омской области заподозрили в коррупции

12 июля 2025, 11:14

Полицейского в Омской области заподозрили во взятке в особо крупном размере

Фото: istockphoto/blinow61

В получении особо крупной взятки подозревают начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области.