Первый вице-президент Руцкой назвал самоубийство Старовойта мужественным поступком
Руцкой: самоубийство Старовойта является мужественным поступком
Первый вице-президент России, бывший губернатор Курской области Александр Руцкой высказался о самоубийстве снятого с должности министра транспорт и экс-главы региона Романа Старовойта.
«Для меня, честно говоря, это мужественный поступок. Потому что тот позор, которым обволокли Старовойта, бывшего губернатора, министра транспорта, тяжело пережить», – заявил Руцкой в беседе с изданием «Татар-информ».Политик рассказал, после назначения Старовойта губернатором Курской области поделился с ним опытом и предостерёг от кадровых ошибок.
«Я Старовойту сказал: "Смотри кадры. Ни в коем случае не должны проскочить мерзавец, подлец, негодяй, взяточник, коррупционер. Иначе будет грустно"», – подчеркнул Руцкой.Первый вице-президент России добавил, что Старовойт не был высокомерным человеком и отличался уважительным отношением к простым гражданам. Также политик увлекался спортом и часто принимал участие в различных марафонах.
В заключение Руцкой вновь подчеркнул, что считает поступок Старовойта «мужским».