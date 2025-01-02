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В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина запустил салют в толпе прохожих

Фото: iStock/arun india

Фото: iStock/arun india

В Александровском саду Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, запустившего фейерверк III класса опасности в толпе прохожих.
Нарушитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был передан полиции, сообщили в ТАСС пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. «Фонтанка» уточняет, что мужчина поджег петарду 1 января. Он плохо понимал, что делает.

В ведомстве напомнили, что использование пиротехники I–III классов в общественных местах, включая парки, стадионы, детские площадки и скверы, запрещено.



В Санкт-Петербурге для запуска фейерверков предусмотрено всего 39 специальных площадок, а временные ограничения действуют с 22:00 до 08:00. Исключение делается только в новогоднюю ночь — с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.

Ранее сообщалось, что советский и российский политик Виктор Алкснис ушел из жизни на 74-м году. Об этом сообщила в Telegram-канале «Черный полковник» его дочь Ирина Алкснис.

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Илон Маск прокомментировал причину взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Маск: Cybertruck в Лас-Вегасе мог взорваться из-за бомбы или пиротехники
02 января 2025, 02:17

Фото: iStock/Angel Di Bilio

Миллиардер Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе мог быть вызван большим количеством пиротехники или заложенной бомбой. Об этом он написал в своем посте в X, отметив, что телеметрия транспортного средства не указывала на технические проблемы в момент инцидента.
«Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва», — заявил Маск.
Взрыв электрокара Сybertruck произошел 1 января возле отеля Trump International. В результате него погиб один человек, находившийся в машине. Еще семь людей получили травмы. Причины взрыва расследуются, но версия о внешнем воздействии пока рассматривается как основная.

Ранее сообщалось, что грузовик влетел в толпу в Новом Орлеане в США. Президент США Джо Байден сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало рассматривать инцидент в Новом Орлеане как акт терроризма.

В результате теракта в Новом Орлеане число погибших возросло до 15 человек. Кроме того, 25 человек были доставлены в больницы с различными травмами.

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#инцидент
#джо маск
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Во Франции сожгли почти тысячу машин в новогоднюю ночь, сотни человек были задержаны
BFMTV: в новогоднюю ночь во Франции сожгли 984 машины, 420 человек задержали
02 января 2025, 00:15

Фото: iStock/c-foto

В новогоднюю ночь во Франции было сожжено 984 автомобиля, а 420 человек задержаны, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД страны. Из них 310 человек были помещены под стражу.
Инциденты сопровождались запуском фейерверков, в том числе в сторону полицейских и пожарных.

Среди пострадавших оказалась двухлетняя девочка из Лиона: зажженный фейерверк попал в ее коляску, причинив травмы лица и глаз. Еще один человек находится в критическом состоянии после инцидента с пиротехникой.

Праздничные меры безопасности включали привлечение порядка 90 тысяч сотрудников правоохранительных органов по всей Франции, из них около 10 тысяч дежурили в Париже и прилегающем регионе.

Глава МВД Франции Бруно Ретайо ранее призвал службы безопасности сохранять повышенную бдительность из-за террористической угрозы и международной напряженности.

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#травмы
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Возросло число погибших от теракта в Новом Орлеане
ABC News: число погибших от теракта в Новом Орлеане увеличилось до 15
01 января 2025, 23:39

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате теракта в Новом Орлеане число погибших возросло до 15 человек, сообщает ABC News со ссылкой на члена палаты представителей США Троя Картера. Кроме того, 25 человек были доставлены в больницы с различными травмами.
Согласно полицейскому бюллетеню штата Луизиана, полученному Associated Press, следователи изучают видеозапись, на которой видно, как трое мужчин и женщина устанавливают самодельное взрывное устройство на автомобиль.

Расследование инцидента продолжается, правоохранительные органы собирают данные о подозреваемых и возможных мотивах преступления.

Ранее сообщалось, что грузовик влетел в толпу в Новом Орлеане в США. Президент США Джо Байден сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало рассматривать инцидент в Новом Орлеане как акт терроризма.

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#сша
#автомобиль
#больницы
#расследование
#грузовик
#инцидент
#джо теракт
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SHOT: семь человек умерли в результате стрельбы в кафе Черногории, среди них дети
01 января 2025, 23:12

Фото: iStock/A_N

В городе Цетине, Черногория, вооружённый мужчина открыл огонь в местном баре, убив семь человек, включая детей 11 и 7 лет, и ранив ещё четверых. Об этом сообщает SHOT.
Нападавший, идентифицированный как Ацо Мартинович, скрылся с места преступления, после того как расстрелял толпу. По данным местной полиции, ранее он уже задерживался за незаконное хранение оружия.

Предварительной причиной трагедии называют личную неприязнь и ссору. Правительство Черногории объявит трёхдневный траур в память о жертвах нападения. Поисковые операции по задержанию подозреваемого продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Московской области в Красногорске набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют.

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Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане
#трагедия
#инцидент
#мужчина
#соболезнования
#убийство
#стрельба
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Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане
01 января 2025, 22:01

Фото: iStock/ Meyer & Meyer

Следователи в Соединённых Штатах Америки установили личность исполнителя теракта в Новом Орлеане (штат Луизиана), по итогам которого погибли не менее 10 человек, сообщил телеканал CBS.
По информации телеканала, подозреваемого зовут Шамсуд Дин Джаббар (Shamsud Din Jabbar). Данные подтвердили два федеральных чиновника.

Газета The Wall Street Journal обратила внимание, что виновнику происшествия было 42 года. Телекомпания CNN, ссылаясь на два осведомленных источника уверяет, что мужчина был гражданином Соединённых Штатов Америки.

Ранее телеканал Fox News передавал, что инициатором теракта был мигрант из Мексики, пересёкший границу США за два дня до случившегося. Вице-губернатор Луизианы отметил, что на пикапе мужчины нашли символику ИГИЛ*. Он въехал на территорию Штатов через мексиканскую границу в районе города Игл-Пасс.

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*организация признана террористической и запрещена в РФ
#сша
#теракт
#мужчина
#происшествия
#автомобили
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В Лас-Вегасе возле Трамп-тауэр взорвался электромобиль Cybertrack
01 января 2025, 21:40

Фото: iStock/ Sven Piper

Электрокар Сybertrack взорвался у дверей башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе, передало издание Readovka.
После взрыва электрический пикап, который выпускает компания Tesla, загорелся. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Московской области в Красногорске набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Волоколамском шоссе. Потом движение в сторону области перекрыли. Очевидцы подчёркивали, что машина загорелась после столкновения, а «потом начался салют».

В декабре в Брянске пенсионерка подожгла автомобиль около отделения полиции, чтобы с помощью огня подать сигнал «вертолётам ФСБ из Москвы». Женщина стала жертвой мошенников.

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#происшествия
#сша
#пожар
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Захарова: граждане РФ не пострадали при наезде в Новом Орлеане
01 января 2025, 20:24

Фото: iStock/ Aleksey Konovalov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что граждане России предварительно не пострадали при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане в США, проинформировало агентство ТАСС.
«На данный момент информации о том, что среди пострадавших могут быть россияне, нет», — обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ранее сообщалось об увеличении числа пострадавших после наезда грузовика на толпу.

В среду, 1 января, неизвестный мужчина за рулём грузовика на высокой скорости совершил наезд на толпу на Бурбон-стрит, после чего вышел из машины и открыл огонь по пешеходам. ФБР позднее подтвердило, что преступник мёртв.

По последней информации, в результате этого трагического инцидента пострадали 35 человек, ещё 10 человек погибли на месте. В настоящий момент неизвестно о тяжести травм пострадавших.

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В Новгороде мальчик выстрелил брату в глаз из детского лука, проводится проверка
01 января 2025, 19:50

Фото: iStock/ NaPeter

Ребёнок попал брату в глаз из игрушечного лука в Великом Новгороде, проводится доследственная проверка, передало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК по региону.
Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета обратила внимание, что из-за детских игр произошла трагедия: в глаз ребёнку попал наконечник стрелы игрушечного лука. 11-летнего мальчика отвезли в офтальмологическое отделение клиники университета. У мальчика диагностировали контузию правого глаза тяжелой степени, отек сетчатки и рваную рану бульбарной конъюнктивы. Ребёнку сделали операцию, зрительные функции глазного яблока получилось сохранить. В настоящее время специалисты продолжают бороться за сохранение зрения ребёнка.

«Организована доследственная проверка... о травмировании ребёнка. С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — отмечалось в сообщении СУСК по Новгородской области.

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#служба
#ребёнок
#операция
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Увеличилось число пострадавших при наезде грузовика на пешеходов в Новом Орлеане
Число пострадавших при наезде грузовика на толпу в Новом Орлеане достигло 35
01 января 2025, 19:43

Фото: iStock/mirror-images

Полиция города Новый Орлеан в США сообщила об увеличении числа пострадавших после наезда грузовика на толпу. Об этом пишет ТАСС.
В среду, 1 января, неизвестный мужчина за рулём грузовика на высокой скорости совершил наезд на толпу на Бурбон-стрит, после чего вышел из машины и открыл огонь по пешеходам. ФБР позднее подтвердило, что преступник мёртв.

По последним данным, в результате этого трагического инцидента пострадали 35 человек, ещё 10 человек погибли на месте.

В настоящее время неизвестно о тяжести травм пострадавших. Также пока не разглашаются сведения о мотивах и личности преступника. ФБР приступило к расследованию инцидента, который рассматривается как теракт.

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