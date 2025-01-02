В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина запустил салют в толпе прохожих

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В Александровском саду Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, запустившего фейерверк III класса опасности в толпе прохожих.
Нарушитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был передан полиции, сообщили в ТАСС пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. «Фонтанка» уточняет, что мужчина поджег петарду 1 января. Он плохо понимал, что делает.
В ведомстве напомнили, что использование пиротехники I–III классов в общественных местах, включая парки, стадионы, детские площадки и скверы, запрещено.
В Санкт-Петербурге для запуска фейерверков предусмотрено всего 39 специальных площадок, а временные ограничения действуют с 22:00 до 08:00. Исключение делается только в новогоднюю ночь — с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.
Ранее сообщалось, что советский и российский политик Виктор Алкснис ушел из жизни на 74-м году. Об этом сообщила в Telegram-канале «Черный полковник» его дочь Ирина Алкснис.
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В ведомстве напомнили, что использование пиротехники I–III классов в общественных местах, включая парки, стадионы, детские площадки и скверы, запрещено.
В Санкт-Петербурге для запуска фейерверков предусмотрено всего 39 специальных площадок, а временные ограничения действуют с 22:00 до 08:00. Исключение делается только в новогоднюю ночь — с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.
Ранее сообщалось, что советский и российский политик Виктор Алкснис ушел из жизни на 74-м году. Об этом сообщила в Telegram-канале «Черный полковник» его дочь Ирина Алкснис.
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Мария Моисеева