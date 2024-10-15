Появилось видео спасения туриста, 2 месяца дрейфовавшего в Охотском море

Фото: iStock/LARISA DUKA
Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала видео спасения 46-летнего Михаила Пичугина, который два месяца провел в открытом море на катамаране «Байкат 470». Об этом информирует РИА Новости.
На кадрах видно, как моряки взаимодействуют с мужчиной, бросают ему трос и подтягивают катамаран к своему судну. Пичугин сообщил спасателям, что у него осталось мало сил.
Напомним, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них отправились в Охотское море. Вскоре связь с ними была потеряна, а поисковые операции не принесли результатов.
Катамаран был обнаружен рыбаками у берегов Камчатки. К сожалению, из троих людей выжил только Пичугин — тела двух других находились на катамаране. В настоящее время выживший доставляется на рыболовецком судне «Ангел» в Магадан, где его госпитализируют в областную больницу.
Ранее сообщалось, что в Подольске полиция открыла стрельбу во время погони за водителем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
КНДР разрушила две дороги, соединяющие Северную и Южную Корею
В Охотском море найден живым один из трёх пропавших в августе
Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
Напомним, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них отправились в Охотское море. Вскоре связь с ними была потеряна, а поисковые операции не принесли результатов.
Катамаран был обнаружен рыбаками у берегов Камчатки. К сожалению, из троих людей выжил только Пичугин — тела двух других находились на катамаране. В настоящее время выживший доставляется на рыболовецком судне «Ангел» в Магадан, где его госпитализируют в областную больницу.
Ранее сообщалось, что в Подольске полиция открыла стрельбу во время погони за водителем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
КНДР разрушила две дороги, соединяющие Северную и Южную Корею
В Охотском море найден живым один из трёх пропавших в августе
Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
Дарья Осипова