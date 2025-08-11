В Чите пятеро мигрантов изнасиловали школьницу
В Черновском районном суде Читы вынесен приговор пятерым мигрантам, признанным виновными в групповом изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Мужчины получили сроки от 9 до 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал их выплатить потерпевшей компенсацию в размере 1,9 миллиона рублей.
Согласно материалам дела, инцидент произошел 6 июня 2024 года в промышленном парке, где иностранцы напали на несовершеннолетнюю и совершили преступление. Потерпевшая смогла сбежать и обратиться в полицию, что позволило начать расследование. Несмотря на собранные улики, мигранты не признали свою вину. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, учитывая серьезность преступления и возраст пострадавшей.
