Пьяный российский турист избил подполковника полиции во Вьетнаме после аварии на мотоцикле

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Пьяный российский турист Артур Хафизов стал фигурантом уголовного дела после инцидента с дорожным происшествием и нападением на полицейского. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».



19-летний Хафизов, управлявший мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в женщину, ехавшую на мопеде. После аварии его спутница попыталась покинуть место происшествия, но была задержана местными жителями.

На место ДТП прибыл подполковник дорожной полиции, который начал разбираться в обстоятельствах инцидента. Во время составления протокола Хафизов требовал вернуть ему мотоцикл, но получил отказ. В ответ он подошел к полицейскому сзади и ударил его кулаком по лицу. После нападения Хафизов был задержан и сейчас находится в местном следственном изоляторе до выяснения всех обстоятельств дела. Полиция продолжает расследование инцидента, а пострадавший полицейский получил медицинскую помощь.

Дарья Осипова

