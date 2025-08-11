Пьяный российский турист избил подполковника полиции во Вьетнаме после аварии на мотоцикле
Пьяный российский турист Артур Хафизов стал фигурантом уголовного дела после инцидента с дорожным происшествием и нападением на полицейского. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
19-летний Хафизов, управлявший мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в женщину, ехавшую на мопеде. После аварии его спутница попыталась покинуть место происшествия, но была задержана местными жителями.
На место ДТП прибыл подполковник дорожной полиции, который начал разбираться в обстоятельствах инцидента. Во время составления протокола Хафизов требовал вернуть ему мотоцикл, но получил отказ. В ответ он подошел к полицейскому сзади и ударил его кулаком по лицу. После нападения Хафизов был задержан и сейчас находится в местном следственном изоляторе до выяснения всех обстоятельств дела. Полиция продолжает расследование инцидента, а пострадавший полицейский получил медицинскую помощь.
Читайте также: