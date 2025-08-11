Пьяный российский турист избил подполковника полиции во Вьетнаме после аварии на мотоцикле

11 августа 2025, 08:20

Пьяный российский турист избил подполковника полиции после аварии на мотоцикле

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Пьяный российский турист Артур Хафизов стал фигурантом уголовного дела после инцидента с дорожным происшествием и нападением на полицейского. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».