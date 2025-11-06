Песчаные москиты активизировались на Кубе после урагана и атакуют туристов
После урагана на кубинских пляжах активизировались агрессивные москиты хехены. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отдыхающие сообщают о резком увеличении численности этих насекомых. Мошки с прозрачными крылышками прячутся в песке и неожиданно нападают на людей, оставляя болезненные укусы. Особенно хехены активны по утрам. Рану можно не заметить сразу, так как насекомые обладают анестезирующими свойствами.
Пострадавшие россияне обнаруживают красные точки на коже, которые вызывают сильный зуд. Аллергическая реакция может длиться до пяти дней, а жуткий дискомфорт мешает спать. Чтобы предотвратить укусы, опытные путешественники советуют использовать антигистаминные препараты, принимать прохладный душ и применять гель с алоэ или масло чайного дерева.
