Дорожник из Карелии не угадал ни одного числа и выиграл 25 млн рублей в лотерею
Дорожный строитель из Карелии Владислав Левоев неожиданно выиграл более 25 миллионов рублей в лотерее «Забава от Русского лото». Об этом пишет РИА Новости.
Самое удивительное, что ни одно число билета не совпало с выпавшими числами. Мужчина признался, что перед покупкой билета поссорился с супругой и находился «на эмоциях». Сначала он даже пропустил сообщение о выигрыше, приняв его за рекламу. Узнав о победе, Владислав испытал шок и долго приходил в себя. Теперь счастливчик планирует разделить призовую сумму с семьей и друзьями.
Ранее стало известно, что пожилой житель Подмосковья по имени Анатолий выиграл в лотерею свыше 33 миллионов рублей.
До этого жительница Петербурга выиграла в лотерее «Спортлото» свыше 70 миллионов рублей. Женщина уверена, что мечты сбываются не просто от желания, а от глубокой веры в их осуществление. Перед выигрышем она несколько дней слушала аффирмации – позитивные утверждения для привлечения финансового успеха, которые помогли создать нужный эмоциональный настрой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
