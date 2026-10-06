Пешеходная галерея обрушилась на машины в одной из российских столиц
В Санкт-Петербурге на 22-й линии Васильевского острова обрушилась временная пешеходная галерея. Конструкция рухнула на припаркованные автомобили, сообщили 78.ru.
Под обломками оказались более десяти машин, оставленных в зоне платной парковки. Инцидент произошел возле дома № 3, корп. 1, рядом с четвертым корпусом Горного университета.
По предварительным данным, на здании 1987 года постройки сейчас проводится ремонт фасада. Об этом свидетельствуют установленные строительные леса и временная пешеходная галерея.
Позднее конструкцию убрали с автомобилей и перенесли на тротуар. Очевидцы сняли на видео момент подъема галереи. На кадрах также видно, что несколько припаркованных машин получили повреждения.
Информация о возможных пострадавших уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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