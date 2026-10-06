Пешеходная галерея обрушилась на машины в одной из российских столиц

06 октября 2026, 17:45

Пешеходная галерея обрушилась на машины на Васильевском острове в Петербурге

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Санкт-Петербурге на 22-й линии Васильевского острова обрушилась временная пешеходная галерея. Конструкция рухнула на припаркованные автомобили, сообщили 78.ru.