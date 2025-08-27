Песков: пока нет точных сроков встречи переговорщиков из России и Украины

27 августа 2025, 13:12

Фото: iStock/3dmitry

На данный момент Кремль не может назвать точных сроков встречи между переговорщиками из России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





При этом Песков отметил, что Россия сохраняет надежду на урегулирование украинского конфликта с помощью дипломатии. Для этого необходима взаимность со стороны киевских властей. Песков уточнил, что РФ надеется на продолжение посредничества американского президента Дональда Трампа в переговорах.





«Точных сроков пока мы назвать не можем», — сказал Песков о возможной дате следующих переговоров.