В США заявили о желании Путина урегулировать конфликт на Украине

27 августа 2025, 06:10

Уиткофф: Путин хочет урегулировать конфликт на Украине ради мира

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление чиновник сделал в интервью телеканалу Fox News.





Уиткофф назвал украинский кризис очень сложным и подтвердил, что Путин неоднократно выражал желание Москвы завершить конфликт. Российский лидер хочет мира на Украине.



Представитель американской администрации напомнил, что президент США поставил себе схожую цель.





«Думаю, он (Трамп) смотрит на это так: я должен сделать все, что могу. Я тот, кто сейчас в силах положить этому конец. Я должен разобраться, как сделать все возможное, чтобы сблизить обе стороны, а если не получится, заставить их сблизиться», — заявил Уиткофф.