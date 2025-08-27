Депутат Чепа: подписанное соглашение с Зеленским может быть нелегитимно

27 августа 2025, 13:07

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что мировое соглашение пописанное Владимиром Зеленским может стать нелегитимным в связи с истечением его срока на посту главы Украины. Таким образом депутат отреагировал на заявление Дональда Трампа о неважности легитимности Зеленского.





В своей беседе с NEWS.ru Чепа отметил, что приемник Зеленского на посту президента Украины сможет отменить любые договоренности, которые были достигнуты с российской стороны. В связи с этим слова о легитимности главы киевского режима становятся важными в данном отношении. В качестве приемника ​Зеленского депутат предложил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.





«Я считаю, что здесь Трамп спешит с выводами. Позиция может измениться. Давайте с вами посмотрим, как может складываться ситуация, если, допустим, подписали соглашение с Зеленским, а завтра англичане убрали его и поставили Залужного. И он говорит, что все, подписанное Зеленским, нелегитимно. Такое может быть. Есть конституция, согласно которой действия Зеленского нелегитимны», — сказал Чепа.