Петарда оторвала подростку кисть в одном из ТЦ Нижнего Новгорода

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В торговом центре «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде 13-летний подросток взорвал петарду и лишился кисти. Об этом сообщили в МЧС России.
Несчастный случай случился на фудкорте. Сидя там вместе с друзьями, подросток поджег петарду, в результате чего произошел взрыв.
Отмечается, что люди поблизости начали разбегаться, решив, что произошел теракт. По данным ведомства, пострадавший доставлен в больницу в стабильном состоянии, однако «все пальцы руки поражены, планируется оперативное вмешательство». Иные подробности в настоящее время уточняются.
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Екатерина Коршунова