78.ru: семимесячный малыш скончался в Ленобласти

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Семимесячный малыш умер в Ленобласти. Про предварительной версии, ребенок мог захлебнуться рвотными массами, пишет портал 78.ru. По информации журналистов, у мальчика было генетическое заболевание, а в ноябре он перенес операцию.
Накануне мама малыша покормила его и уложила спать, через полтора часа женщина заметила, что он не дышит. Мать не стала ждать медиков и повезла сына в медцентр, где он, к сожалению, скончался. Врачи попытались реанимировать маленького пациента, но тщетно.
В настоящее время идет проверка, выясняются причины случившегося.
Перед этим стало известно, за что задержали москвича. Отмечено, что фигуранту 33 года. Возбуждено уголовное дело.
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В настоящее время идет проверка, выясняются причины случившегося.
Перед этим стало известно, за что задержали москвича. Отмечено, что фигуранту 33 года. Возбуждено уголовное дело.
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Никита Кротов