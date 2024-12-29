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78.ru: семимесячный малыш скончался в Ленобласти

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Семимесячный малыш умер в Ленобласти. Про предварительной версии, ребенок мог захлебнуться рвотными массами, пишет портал 78.ru. По информации журналистов, у мальчика было генетическое заболевание, а в ноябре он перенес операцию.
Накануне мама малыша покормила его и уложила спать, через полтора часа женщина заметила, что он не дышит. Мать не стала ждать медиков и повезла сына в медцентр, где он, к сожалению, скончался. Врачи попытались реанимировать маленького пациента, но тщетно.

В настоящее время идет проверка, выясняются причины случившегося.



Перед этим стало известно, за что задержали москвича. Отмечено, что фигуранту 33 года. Возбуждено уголовное дело.

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#мир
#россия
#дети
#смерть
#ленинградская область
#новости
Генерала Попова могут освободить из-под стражи и отправить на СВО
Mash: арестованного генерала Ивана Попова могут освободить и отправить на СВО
29 декабря 2024, 12:46

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого арестовали по делу о мошенничестве, в ближайшее время могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что российское оборонное ведомство уже согласилось на это. На сегодняшний день Попов ожидает оформления документов.

Примечательно, что суд над ним продолжается.

Напомним, Ивана Попова арестовали 17 мая текущего года. Согласно данным следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, предназначенного для гуманитарной помощи. Стоимость материалов насчитывает более 130 млн рублей.

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#суд
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#минобороны рф
#сво
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Аэропорт Муан в Южной Корее отменил все рейсы после крушения самолета
29 декабря 2024, 11:50

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Все рейсы, включая внутренние, отменил южнокорейский международный аэропорт Муан после крушения лайнера Jeju Air, передает Чунан Ильбо.
«Все рейсы, которые должны были прибыть в международный аэропорт Муана в этот день, также были отменены», — гласит публикация.
По информации корпорации аэропортов Кореи, приостановили регистрацию на рейс Jeju Air 7C341, который должен был совершить полет на Чеджу и другие.

Борт Boeing 737-800 рейсом Таиланд-Южная Корея влетел в ограждение, минуя взлетно-посадочную полосу, после чего — загорелся. Уточняется, что на борту рейса 7C 2216 находился 181 человек.

Перед этим сообщалось об увеличении количества жертв крушения воздушного судна в Южной Корее.

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#мир
#южная корея
#самолёты
#крушение
#новости
#рейсы
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Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичными ядами
СК РФ: погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали инсектицидами
29 декабря 2024, 11:04

Фото: iStock/Fedorovekb

Погибшие в селе Красная Сопка Красноярского края четверо детей более 10 часов вдыхали токсичные вещества из-за распыленных средств от насекомых. Об этом заявил ТАСС руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасии Артем Кротов.
По словам Кротова, токсические пиретроиды могли попасть в организм детей несколькими путями — через кожу и слизистые, при вдыхании, а также при употреблении загрязненной пищи. Представитель ведомства пояснил, что в организмах погибших детей выявили превышение в 2,5 тыс раз содержания белка тропонина, который является маркером повреждения сердечной мышцы.

Напомним, трагедия произошла в конце сентября этого года. Шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина продуктами из местного магазина. Из всей семьи выжили лишь родители.

Ранее сообщалось, что 20 детей отравились в кадетском училище в подмосковных Луховицах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
#дети
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Число жертв крушения самолета в Южной Корее резко увеличилось
Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 124
29 декабря 2024, 10:42

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших в результате крушения самолёта в Южной Корее выросло до 124 человек. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Подтверждение информации продолжается, добавили в агентстве. Уточняется, что двух человек удалось спасти. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, самолет мог упасть как из-за погодных условий, так и из-за столкновения с птицей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 29 декабря. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что компания-владелец разбившегося в Южной Корее воздушного судна принесла извинения за произошедшее. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#крушение
#южная корея
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ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку
Россиянина задержали за передачу Киеву фото объектов ТЭК Подмосковья
29 декабря 2024, 10:15

Фото: iStock/choochart choochaikupt

ФСБ по подозрению в госизмене задержала россиянина за передачу военной разведке Украины фотографий объектов ТЭК Подмосковья. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Согласно информации следствия, мужчина 1983 г. р. установил контакт через мессенджер с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и «по заданию куратора за денежное вознаграждение» собрал и передал снимки объекта ТЭК, который находится на территории Подмосковья.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина находится под стражей.

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#минобороны
#сбу
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Компания-владелец разбившегося в Южной Корее самолета извинилась
Компания Jeju Air извинилась и пообещала установить причины катастрофы в Муане
29 декабря 2024, 09:20

Фото: iStock/Gudella

Авиакомпания Jeju Air, самолет которой разбился в Муане в Южной Корее, принесла свои извинения за произошедшее. Об этом информирует агентство «Рёнхап».
В заявлении говорится, что компания прилагает все усилия для устранения последствий этой аварии. В Jeju Air добавили, что также работают над установлением причины произошедшей катастрофы.

По предварительным данным, самолет мог потерпеть крушение как из-за погодных условий, так и из-за столкновения с птицей. Отмечается, что из всех пассажиров спасены лишь двое.

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#самолет
#аварии
#крушение
#южная корея
#погибший
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Число погибших при авиакатастрофе в Муане в Южной Корее выросло до 85 человек
29 декабря 2024, 07:33

Фото: iStock/porpeller

Число погибших при крушении самолёта в Муане в Южной Корее выросло до 85. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы.
Уточняется, что из всех пассажиров спасены лишь двое. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина.

Согласно предварительной информации, воздушное судно могло потерпеть крушение как из-за погодных условий, так и из-за столкновения с птицей.

Граждан РФ на разбившемся самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и 2 тайца. В настоящее время ведутся спасательные работы.

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#самолет
#судно
#женщина
#мужчина
#крушение
#рф
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Самолет Boeing 737 в Южной Корее потерпел крушение: все, что известно о катастрофе
29 декабря 2024, 07:24

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В аэропорту Муан в Южной Корее произошла трагедия: пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Jeju Air не смог завершить посадку и врезался в ограждение. По данным агентства Yonhap, авиакатастрофа повлекла за собой огромное количество жертв. Подробнее о происшествии читайте в материале «Радио 1».

Были ли россияне на борту?

Среди пассажиров самолета находилось 173 корейца и двое тайцев, сообщает газета «Чосон ильбо». Насколько известно, россиян на борту южнокорейского лайнера не было.

Фото: iStock/Marcin Kilarski

Сколько человек погибло?

В Yonhap сообщили, что 85 человека погибло наверняка. Однако последняя информация агентства Рёнхап предполагает, что из 175 пассажиров самолета, возможно, выжили только двое, и все оставшиеся 173 человек скончались.

В Южной Корее при крушении самолета Boeing 737 выросло число жертв, появилось видео
В Южной Корее при крушении самолета Boeing 737 выросло число жертв, появилось видео

Почему произошла катастрофа?

По предварительным данным, причиной трагедии стали неисправность шасси и столкновение с птицами.

В Telegram-канале SHOT выложили кадры, на которых виден момент, когда в двигатель самолета попадает птица.



Летчики пытались приземлиться на фюзеляж, но не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы. После столкновения с ограждением самолет загорелся, что усугубило ситуацию.

Что известно о рейсе: детали о самолете и вылете

Самолет Boeing 737-800 (737-8AS) южнокорейской авиакомпании Jeju Air был произведен в августе 2009 года. Он вылетел из Бангкока и должен был приземлиться в Муан в 08:30 по местному времени (02:30 мск). На борту находилось 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Всего в самолете был 181 человек.

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Педофил снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн

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#самолет
#скорость
#лётчики
#катастрофа
#трагедия
#южная корея
#смерть
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​Педофил ​снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн
Педофила из Уэльса арестовали за изнасилование младенцев и запись насилия на видео
29 декабря 2024, 05:17

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Педофил Колин Моррис, житель южного Уэльса, приговорен к пожизненному заключению за изнасилование младенцев и создание материалов с их участием, которые он распространял в международных чатах. Об этом 23 декабря сообщили в MirrorUK.
Суд в Ньюпорте установил, что Моррис, будучи частью глобальной сети педофилов, хвастался своими преступлениями перед другими участниками, в том числе из Флориды. Педофилу почти 50 лет.

Во время ареста преступника полиция изъяла два мобильных телефона, которые тот хранил у себя дома. На устройствах были обнаружены видеозаписи, созданные самим Моррисом. Количество изображений непристойного характера на двух телефонах достигает марки в почти две тысячи.

Фото: iStock/tanawit sabprasan

На одном из видео мужчина насиловал двухлетнюю девочку – запись он разослал четырем разным людям. В другом клипе педофил заставлял ребенка касаться его, наслаждаясь издевательством. Съемка велась с такого ракурса, чтобы лицо Морриса отображалось в кадре.

Помимо этого были найдены клипы и фотографии изнасилования подростков, а также совсем еще младенцев. Одному из них было 8 с половиной месяцев. Часть записей делалась не для личного хранения и параллельно отправлялась другим взрослым людям.

«Собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди»: ЛГБТ* отцов осудили на 100 лет за ​изнасилование детей
«Собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди»: ЛГБТ* отцов осудили на 100 лет за ​изнасилование детей
Суд охарактеризовал действия обвиняемого как «катастрофические» для жертв. Считается, что Моррис рассматривал детей лишь как объекты для удовлетворения своих потребностей.

«Вы ужасающе аморальный и опасный человек, который угрожает безопасности детей», — провозгласили в суде.
Моррис признал свою вину по пяти эпизодам изнасилования детей младше 13 лет, двум эпизодам попыток изнасилования, семи эпизодам создания непристойных изображений и четырем эпизодам их распространения.

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#дети
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