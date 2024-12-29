Россияне не пострадали при нападении акулы в Красном море

Фото: iStock/solarseven
В результате нападения акулы в районе египетского города Марса-Алам граждане России не пострадали. Об этом сообщило генконсульство РФ в Хургаде.
В генконсульстве порекомендовали россиянам, отдыхающим в Египте, проявлять повышенную осторожность во время купания. В ведомстве также призвали неукоснительно следовать всем предписаниям властей страны, которые касаются запретов на купание, дайвинг и иные действия.
Напомним, в воскресенье, 29 декабря, на курорте Египта акула напала на двух туристов, одного из них спасти не удалось. Уточняется, что трагедия произошла за пределами зоны плавания.
Читайте также:
В Анапе зафиксировали новый выброс мазута
78.ru: семимесячный малыш скончался в Ленобласти
ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку
Екатерина Коршунова