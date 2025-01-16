Петарда взорвалась в руке 11-летнего мальчика из Балашихи

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В Подмосковье школьник захотел смыть петарду в унитаз, но она взорвалась у него в руках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что во вторник 11-летний житель Балашихи нашёл петарду на улице. Он принёс её домой, чтобы потом взорвать вместе с друзьями. Однако дома он почувствовал сильный запах гари и решил смыть находку в унитаз, но не успел – она взорвалась у него в руке. В результате подросток был госпитализирован с множественными ранами кисти.
в этот же день схожий случай произошёл в подмосковном Серпухове. Там 14-летний школьник также нашёл неразорвавшуюся петарду на улице, и она взорвалась у него в руке. Мальчика госпитализировали с разрывом правой руки в Филатовскую больницу.
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Анастасия Чинкова