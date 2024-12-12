В московской квартире школьник взорвал петарду

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Одиннадцатилетний Федя взорвал петарду дома в Москве.
Как пишет Telegram-канал SHOT, ночью, когда мама уснула в соседней комнате, пятиклассник достал петарду и в 23 часа поджёг её.
Петарда взорвалась прямо в руках у школьника, также пострадали ноги мальчика. Врачи госпитализировали его с ожогами I и II степени.
Ранее в Санкт-Петербурге девочке зажало пальцы на эскалаторе в метро.
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Петарда взорвалась прямо в руках у школьника, также пострадали ноги мальчика. Врачи госпитализировали его с ожогами I и II степени.
Ранее в Санкт-Петербурге девочке зажало пальцы на эскалаторе в метро.
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Анастасия Ларина