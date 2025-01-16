В России ребенок погиб под снегом

15 января 2025 года в деревне Росинка Шарыповского муниципального округа произошла трагедия, в результате которой погиб 9-летний мальчик. По информации Следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии, инцидент произошел, когда ребенок играл с тремя друзьями на снежном склоне рядом с оврагом.