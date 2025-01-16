В России ребенок погиб под снегом

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15 января 2025 года в деревне Росинка Шарыповского муниципального округа произошла трагедия, в результате которой погиб 9-летний мальчик. По информации Следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии, инцидент произошел, когда ребенок играл с тремя друзьями на снежном склоне рядом с оврагом.
Дети развлекались, прыгая со снежной возвышенности, однако в какой-то момент произошло обрушение плотной снежной корки. Мальчик упал в сугроб и был засыпан снегом. По данным следствия, его тело было найдено местными жителями и сотрудниками полиции, которые прибыли на место происшествия.
Как стало известно, глубина оврага, в который упал мальчик, составляла около 10 метров. Два ребенка провалились в снег, но один из них смог зацепиться за ветки и выбраться на поверхность. Сначала друзья испугались и не сообщили взрослым о случившемся, но позже указали место, где искали мальчика.
Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства трагического инцидента.
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Как стало известно, глубина оврага, в который упал мальчик, составляла около 10 метров. Два ребенка провалились в снег, но один из них смог зацепиться за ветки и выбраться на поверхность. Сначала друзья испугались и не сообщили взрослым о случившемся, но позже указали место, где искали мальчика.
Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства трагического инцидента.
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Дарья Осипова