Петербургская школьница родила дома и выбросила младенца в пакете в окно

06 июня 2025, 17:11

78.ru: В Ленобласти 15-летняя школьница выкинула новорожденного ребенка в окно

Фото: iStock/ Jacob Wackerhausen

Во Всеволжском районе Ленинградской области, предположительно, 15-летняя школьница родила дома и выбросила малыша в пакете в окно, сообщил телеканал 78.ru.





Отмечалось, что живую новорожденную нашли два дворника, которые убирали территорию около места происшествия. Сначала коммунальщики подумали, что пищат котята, от которых пытались избавиться, выкинув их в пакете.



Потом мужчины увидели детскую ручку. Помочь с ребенком вызвался электромеханик — он вызвал скорую помощь. Прибывшие медики определили состояние малышки как тяжелое и госпитализировали.





«Органы опеки и попечительства получили от подразделения по делам несовершеннолетних акт найденного ребенка. На основании данного акта сегодня будет оформлено свидетельство о рождении», — подчеркнули в администрации Всеволожского района.