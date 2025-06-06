Депутат Десятник заявил, что ему не принадлежит заминированная Kia Optima

06 июня 2025, 15:48

Фото: iStock/blinow61

Крымский депутат Виталий Десятник опроверг наличие у него южнокорейской иномарки, под которой сегодня был обнаружен подозрительный предмет. Об этом информирует телеграм-канал SHOT.





В беседе с 360.ru парламентарий сообщил, что никак не связан с инцидентом, поскольку не является владельцем автомобиля более четырех лет. По его словам, машину купили и переоформили покупатели из Москвы.

«Kia Optima у меня была когда-то, оформлена она была на супругу, и продали мы ее больше четырех лет назад», — сказал он.