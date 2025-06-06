Депутат Десятник заявил, что ему не принадлежит заминированная Kia Optima
Крымский депутат Виталий Десятник опроверг наличие у него южнокорейской иномарки, под которой сегодня был обнаружен подозрительный предмет. Об этом информирует телеграм-канал SHOT.
В беседе с 360.ru парламентарий сообщил, что никак не связан с инцидентом, поскольку не является владельцем автомобиля более четырех лет. По его словам, машину купили и переоформили покупатели из Москвы.
«Kia Optima у меня была когда-то, оформлена она была на супругу, и продали мы ее больше четырех лет назад», — сказал он.Напомним, в эту пятницу, 6 июня, в Москве проверяли «Киа Оптима», припаркованную на улице Леси Украинки. Силовикам поступила информация, что под колесом транспортного средства находится подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.