В Рязани 17-летний подросток погиб после падения футбольных ворот
В Рязани возбудили уголовное дело после гибели 17-летнего подростка из-за несчастного случая. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.
По данным ведомства, трагедия произошла в минувший четверг, 5 июня. На одного из школьников, игравших в футбол, свалились незакрепленные ворота. Молодого человека доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
В настоящее время точные обстоятельства инцидента устанавливаются. Расследование уголовного дела взяла под контроль областная прокуратура. В надзорном органе обещают дать оценку ответственным за безопасность объектов на спортивной площадке.
Похожий случай произошел 1 июня в Ленинградской области, где девятилетний мальчик погиб из-за падения железных ворот.
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