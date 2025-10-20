Петербургская школьница выпала из окна прямо во время урока
В Петербурге восьмиклассница выпала из окна школы № 58 во время занятий. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По предварительной информации, школьница пыталась закрыть окно и, неудачно опершись, сорвалась вниз. Эту версию озвучили представители учебного заведения. Обстоятельства произошедшего уточняются, на месте работают правоохранители и сотрудники комитета по образованию.
Инцидент произошёл прямо во время урока. Очевидцы утверждают, что всё случилось внезапно, и педагог сразу же вызвал скорую помощь.
Девочка осталась жива, но получила серьёзные травмы.
Это уже не первый подобный случай за последнее время: ранее в Лесосибирске Красноярского края из окна школы выпала девятиклассница. Её удалось спасти. Позже стало известно, что перед инцидентом она подвергалась травле после публикации личного фото в интернете. Родители школьницы обратились в полицию.
По факту петербургского происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, в том числе возможные проблемы с безопасностью в учебном заведении.
