Петербургская школьница выпала из окна прямо во время урока

20 октября 2025, 17:49

В Петербурге девочка выжила после падения из окна во время урока

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Петербурге восьмиклассница выпала из окна школы № 58 во время занятий. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».