Появились новые подробности о драке учителя и школьника в Бурятии
Драка между педагогом и учеником в бурятской школе произошла после того, как подросток выстрелил в учителя из водного пистолета. Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказала школьница, ставшая очевидцем произошедшего.
Девушка рассказала, что учитель физики первым начал избивать парня, однако этому предшествовало то, что ученик направил пистолет на преподавателя и попал в него водой.
Другие учащиеся школы отметили, что ни за учителем, ни за школьником ранее не замечали агрессивного поведения, однако в тот момент напряжение между ними переросло в открытое противостояние.
Ранее прокуратура Бурятии сообщала, что конфликт между учителем и учеником возник на перемене и сопровождался взаимными оскорблениями. Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.
