Появились новые подробности о драке учителя и школьника в Бурятии

20 октября 2025, 17:29

РЕН ТВ: драка между школьником и учителем вспыхнула из-за водного пистолета

Фото: iStock/Kirill Ikonnikov

Драка между педагогом и учеником в бурятской школе произошла после того, как подросток выстрелил в учителя из водного пистолета. Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказала школьница, ставшая очевидцем произошедшего.