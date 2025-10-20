Достижения.рф

Появились новые подробности о драке учителя и школьника в Бурятии

РЕН ТВ: драка между школьником и учителем вспыхнула из-за водного пистолета
Фото: iStock/Kirill Ikonnikov

Драка между педагогом и учеником в бурятской школе произошла после того, как подросток выстрелил в учителя из водного пистолета. Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказала школьница, ставшая очевидцем произошедшего.



Девушка рассказала, что учитель физики первым начал избивать парня, однако этому предшествовало то, что ученик направил пистолет на преподавателя и попал в него водой.

Другие учащиеся школы отметили, что ни за учителем, ни за школьником ранее не замечали агрессивного поведения, однако в тот момент напряжение между ними переросло в открытое противостояние.

Ранее прокуратура Бурятии сообщала, что конфликт между учителем и учеником возник на перемене и сопровождался взаимными оскорблениями. Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.

Анастасия Чинкова

