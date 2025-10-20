В Петербурге арестовали водителя трамвая за домогательства к ребёнку
В Петербурге арестовали вагоновожатого-педофила. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Отмечается, что в понедельник Красносельский районный суд заключил 56-летнего водителя трамвая под стражу. Мужчину обвиняют в совершении развратных действий и изготовлении детской порнографии.
По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2025 года в одном из мессенджеров подсудимый совершал развратные действия в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста.
Также он требовал от ребёнка присылать ему видеозаписи порнографического характера для последующего изготовления соответствующих материалов.
18 октября мужчину задержали. Он полностью признал свою вину, однако требовал смягчить приговор, заявляя, что очень болен.
В СИЗО он будет находиться до 17 декабря.
