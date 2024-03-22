Петербургская восьмиклассница умерла в гостях у взрослого мужчины — возбуждено дело

Фото: istock / Akintevs
В Петербурге следователи возбудили уголовное дело после смерти 14-летней девочки в квартире 35-летнего мужчины. Подозреваемый в причинении смерти по неосторожности отправлен в изолятор временного содержания. Об этом информирует Фонтанка.
По информации издания, школьница и её подруга познакомились с мужчиной в мессенджере. Девочки приехали к нему домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и одна из них вела себя странно.
В какой-то момент восьмикласснице стало плохо и она упала на пол — хозяин квартиры перевернул ее на бок и продолжил проводить время с ее подругой. Через время девушка перестала подавать признаки жизни, и хозяин квартиры вызвал медиков, которые констатировали смерть школьницы.
О пропаже девочки сообщила ее социальный педагог. По ее словам, она ушла в школу и перестала отвечать.
Читайте также:
ФСБ показала видео боя с украинским агентом, готовившим теракт
В Ульяновске парень из ревности сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке
В Красноярске женщина с дочкой сгорели из-за тепловентилятора в общежитии
В какой-то момент восьмикласснице стало плохо и она упала на пол — хозяин квартиры перевернул ее на бок и продолжил проводить время с ее подругой. Через время девушка перестала подавать признаки жизни, и хозяин квартиры вызвал медиков, которые констатировали смерть школьницы.
Читайте также:
ФСБ показала видео боя с украинским агентом, готовившим теракт
В Ульяновске парень из ревности сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке
Алина Юрчак