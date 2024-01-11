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Петербургские коммунальщики подали в суд на сеть пивных Александра Розенбаума

Коммунальщики подали в суд на пивные Розенбаума из-за долгов за электричество
11 января 2024, 11:23
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Коммунальные службы Санкт-Петербурга подали в суд на сеть пивных Александра Розенбаума. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Российский исполнитель является основателем и совладельцем сети пивных баров под названием «Толстый фрайер» в Петербурге. В 2022 году годовой доход заведений составил порядка 180 миллионов рублей. Однако в 2023 году он значительно сократился из-за долгов за коммунальные услуги. В частности, речь идёт о неуплате вывоза отходов и электроснабжения.

В настоящее время с сети пивных баров требуют выплату в размере 385 тысяч рублей за долги по выводу мусора. Ещё 84 тысячи рублей висят в качестве долга за электричество.

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#суд
#коммунальные службы
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#электричество
#долги
#услуги
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Полиция задержала мужчину за рекламу наркотиков на доме в Москве
МВД: в Москве задержали мужчину, разместившего рекламу наркотиков на доме
11 января 2024, 12:39

Фото: iStock/Dzurag

В Москве задержали мужчину, который с помощью проектора отобразил на жилом доме рекламу наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.
Отмечается, что реклама была размещена на торце дома на севере столицы.

По прибытии на место, сотрудники полиции обнаружили, что изображение проектируется на здание с помощью устройства, размещённого на крыше дома, стоящего напротив.

Полицейским удалось установить личность мужчины, разместившего рекламу о запрещённых веществах. Им стал 33-летний житель Москвы. За совершенное правонарушение он был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

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#полиция
#задержание
#реклама
#наркотики
#москва
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В Свободном женщину, закопавшую сына в сугроб, не пускают к нему в больницу
11 января 2024, 12:36

Фото: iStock/CatEyePerspective

В Свердловской области молодую мать, которая закопала новорождённого сына в сугроб, не пускают к нему в больницу, об этом сообщил её свёкр в интервью для E1.RU.
Напомним, шокирующий случай произошёл 20 декабря. Свердловчанка приехала на дачу к свёкру в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Свободный.

Там она планировала в тайне от всех родить ребёнка. На утро молодую мать с ребёнком обнаружил хозяин дачи. Он побежал за помощью, а когда вернулся, то нашёл новорождённого мальчика закопанным в сугробе.

«Сейчас нужно доказать, что это ее ребенок. Она сдала анализы, результаты будут готовы лишь в конце января. В больницу пока что никого не пускают, даже Татьяну (мать)», — рассказал свёкр женщины.

По его словам, все очень ​переживают, что ребёнка могут определить в дом малютки.

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#анализы
#больница
#новорождённые
#дача
#роды
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Мужчина опубликовал фото с георгиевской лентой на половом органе и был осужден
В Краснодаре осудили мужчину за фото с георгиевской лентой на половом органе
11 января 2024, 12:30

Фото: istock / Zolnierek

Суд в Краснодаре приговорил к 1,5 года колонии мужчину за размещение фотографии полового органа с повязанной на нем Георгиевской лентой в соцсети. Краснодарца задержали сотрудники регионального УФСБ. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным за осквернение символа воинской славы России по статье 354.1 («Реабилитация нацизма»).

«Рассмотрев материалы дела, суд счел доказанной вину подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении.
В мае 2023 года осужденный выложил фотографию мужского полового органа, с завязанной на нем Георгиевской лентой. Поскольку страница была доступна неограниченному кругу лиц, этот факт привел к публичному осквернению символа воинской славы России.

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#суд
#реабилитация
#соцсети
#наказание
#мужчина
#сотрудники
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Жителю Курской области вынесли приговор за попытку примкнуть к ВСУ
11 января 2024, 12:04

Фото: iStock/I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind.

Суд в Курской области приговорил к шести годам лишения свободы местного жителя, который пытался пересечь границу и примкнуть к ВСУ, об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона в своём Telegram-канале.
Как стало известно, после начала специальной военной операции 21-летний житель Железногорска Андрей Ермоленков захотел уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. Для этого он начал изучать украинский язык, а также направил заявку во вражеское военнизированное объединение. Ермоленков выезжал в приграничные районы региона и пытался попасть на Украину, однако, сделать этого ему не удалось.

В результате, Курский областной суд приговрил Ермоленкова к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#суд
#всу
#курская область
#граница
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Отчим истязал шестилетнюю девочку в Ленинградской области
11 января 2024, 11:23

Фото: istockphoto/Giuda90

Отчим жестоко истязал шестилетнюю девочку в городе Гатчина Ленинградской области. От окончательной расправы малышку спасло вмешательство соседей.
Матери девочки в это время не было дома, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Сожитель женщины в состоянии алкогольного опьянения вдруг начал жестоко истязать ребёнка. Он бил малышку, таскал её за волосы, бросал на пол. На крики девочки и призывы о помощи прибежали соседи, которые тут же вызвали полицию. Ребёнка отняли у изувера и передали подъехавшим медикам. С ушибами и ссадинами девочку увезли в больницу на скорой помощи.

Садист был задержан, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Мать ребёнка начала защищать сожителя, утверждая, что девочка сама получила травмы во время падения, но её слова опровергли соседи. Действиям женщины также будет дана соответствующая правовая оценка.

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«Сошёл с ума»: В Питере женщина заявила в полицию на мужа, который обезглавил их попугая
В Петербурге мужчина обезглавил попугая и установил растяжку с гранатой
11 января 2024, 11:22

Фото: iStock/artursfoto

В Санкт-Петербурге мужчина обезглавил попугая, положил его останки в пепельницу, а затем сбежал, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По ифнормации СМИ, 10 января в питерскую полицию обратилась женщина, которая заявила, что её муж, возможно сошёл с ума.

По её словам, супруг начал вести себя крайне странно, после чего она убежала из дома. Спустя некоторое время ей пришла фотография от мужа. На ней был изображён их домашний попугай, обезглавленный.

В квартиру выдвинулись полицейские. На входе они обнаружили растяжку с гранатой, которая оказалась муляжом. Внутри правоохранители обнаружили и труп попугая. Его голова лежала в пепельнице, а тело — в мусорке. Самого мучжины в квартире не было.

Выяснилось, петербуржец состоит на учёте у психиатра. Однажды он даже пытался захватить заложника, но, к счастью, вовремя был задержан.

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#полицейские
#психиатр
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В Брянске подростки сожгли паспорт подруги из-за долга в тысячу рублей
11 января 2024, 10:57

Фото: iStock/Andrei Metelev

Подростки сожгли паспорт подруги из-за долга в тысячу рублей. Инцидент произошёл в Брянске, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в декабре 20-летняя девушка взяла у своего 17-летнего друга Даниила тысячу рублей в долг. В качестве залога она сама оставила ему свой паспорт. Когда подруга не вернула молодому человеку долг, он вместе со своим другом сжёг её паспорт, выложив видео в соцсети.

Запрещённый контент в соцсетях заметили сотрудники правоохранительных органов. Они задержали Даниила, которому на данный момент уже исполнилось 18 лет. При прохождении теста на наркотики, был получен положительный результат. Также в соцсетях подросток неоднократно публиковал записи с символикой экстремистской организации АУЕ*.

В настоящее время молодой человек арестован. Также отмечается, что он уже отсидел срок в полтора года в воспитательной колонии за кражу.

При этом отмечается, что девушка на самом деле отдала подросткам просроченный паспорт.

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#уголовное дело
#полиция
#преступление
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Россиянина с пятилетней дочкой выгнали из поезда в 26-градусный мороз
Е1: екатеринбуржца с плачущей дочерью выгнали из поезда в 26-градусный мороз
11 января 2024, 10:50

Фото: istock / Serjio74

Жителя Екатеринбурга с пятилетней плачущей дочкой выгнали из поезда в 26-градусный мороз по причине отсутствия оригиналов документов. Об этом информирует портал Е1.ru.

По информации издания, мужчина с ребенком поехал на новогодние праздники к родителям в Североуральск. Обратно они следовали поездом Приобье — Екатеринбург.

Поезд отправлялся со станции Серов, куда отец с дочкой приехали на такси. Мужчину впустили в вагон, а когда проводник начал проверять документы, пассажир сказал, что забыл паспорт в Екатеринбурге, но предъявил паспорт через портал госуслуг.

Начальник состава заявила, что без документов мужчина не поедет, и высадила мужчину с плачущим ребенком на станции Серов, несмотря на 26-ти градусный мороз. Начальник станции в Серове пыталась помочь семье, но время было потеряно.

Отец с дочкой поехали домой на автобусе через день.

Инцидентом заинтересовались представители Уральской транспортной прокуратуры.

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#поезд
#мороз
#паспорт
#пассажир
#документы
#станции
#екатеринбург
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«Вышвырнули из памяти»: Мать погибшего бойца забрала «орден Мужества» на кладбище
В Волгограде мать бойца СВО недовольна вручением ей на похоронах ордена сына
11 января 2024, 10:30

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

В Волгограде мать участника специальной военной операции обвинила военнослужащий в неуважительном отношении к памяти ее сына. Об этом пишет «В1.ру».
Как утверждает женщина, орден погибшего в зоне СВО сына ей вручили не в торжественной обстановке, а на похоронах — «в закоулке в кабинете». Женщина считает, что ее сына «забыли в списке, когда вручали медали».

Мать расстроена тем, что ее сын, 5 раз оказывающийся в горящем танке на поле боя «не заслужил» того, чтобы награда была вручена в торжественной форме.

Военный комиссар Советского района Волгограда Игорь Шевченко объяснил, что специально близких бойцов никто не разделял. Он заявил, что орден матери военного вручили по уставу и приказу Министерства обороны России.

«В спецоперации много героев, и каждый из них важен», — отметил военком.
До этого стало известно, что арестованному по делу о случайном выстреле Герою России добавили новую статью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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