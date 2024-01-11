Петербургские коммунальщики подали в суд на сеть пивных Александра Розенбаума

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Коммунальные службы Санкт-Петербурга подали в суд на сеть пивных Александра Розенбаума. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В настоящее время с сети пивных баров требуют выплату в размере 385 тысяч рублей за долги по выводу мусора. Ещё 84 тысячи рублей висят в качестве долга за электричество.
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Анастасия Чинкова