Уралец шесть часов умирал от инсульта на глазах у гаишников, решивших, что он пьян

В Свердловской области водитель получил инсульт во время рейса и шесть часов ждал врачей. Дальнобойщику стало плохо прямо за рулем, но, как утверждают его коллеги, сотрудники Госавтоинспекции решили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, поэтому оставили его «трезветь» в холодной кабине. Об этом сообщает E1.RU.