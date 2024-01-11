Уралец шесть часов умирал от инсульта на глазах у гаишников, решивших, что он пьян

Фото: istock / Milos-Muller
В Свердловской области водитель получил инсульт во время рейса и шесть часов ждал врачей. Дальнобойщику стало плохо прямо за рулем, но, как утверждают его коллеги, сотрудники Госавтоинспекции решили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, поэтому оставили его «трезветь» в холодной кабине. Об этом сообщает E1.RU.
Грузовик с прицепом выяснилось с полосы, когда Роману К. стало плохо. Вызванные диспетчером гаишники посчитали что мужчина пьян и не стали вызывать врачей. Прибывший к коллеге водитель рассказал, что Романа оставили «трезветь» в холодной кабине с отключенной печкой. Мужчина начал ругаться с сотрудниками ГИБДД, которые решили что мужчина пьяный или под наркотиками.
Только через 6 часов дальнобойщик попал к медикам. У него диагностировали геморрагический инсульт.
Читайте также:
На Сахалине вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавшего мужчины
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе полимерной продукции
В США 25 января состоится первая казнь заключенного с помощью азота
Алина Юрчак