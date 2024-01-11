В Брянске подростки сожгли паспорт подруги из-за долга в тысячу рублей

Фото: iStock/Andrei Metelev
Подростки сожгли паспорт подруги из-за долга в тысячу рублей. Инцидент произошёл в Брянске, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в декабре 20-летняя девушка взяла у своего 17-летнего друга Даниила тысячу рублей в долг. В качестве залога она сама оставила ему свой паспорт. Когда подруга не вернула молодому человеку долг, он вместе со своим другом сжёг её паспорт, выложив видео в соцсети.
Запрещённый контент в соцсетях заметили сотрудники правоохранительных органов. Они задержали Даниила, которому на данный момент уже исполнилось 18 лет. При прохождении теста на наркотики, был получен положительный результат. Также в соцсетях подросток неоднократно публиковал записи с символикой экстремистской организации АУЕ*.
В настоящее время молодой человек арестован. Также отмечается, что он уже отсидел срок в полтора года в воспитательной колонии за кражу.
При этом отмечается, что девушка на самом деле отдала подросткам просроченный паспорт.
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*решением Верховного суда РФ организация признана экстремистской и запрещена на территории России
Запрещённый контент в соцсетях заметили сотрудники правоохранительных органов. Они задержали Даниила, которому на данный момент уже исполнилось 18 лет. При прохождении теста на наркотики, был получен положительный результат. Также в соцсетях подросток неоднократно публиковал записи с символикой экстремистской организации АУЕ*.
При этом отмечается, что девушка на самом деле отдала подросткам просроченный паспорт.
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*решением Верховного суда РФ организация признана экстремистской и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова