Россиянина с пятилетней дочкой выгнали из поезда в 26-градусный мороз

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Жителя Екатеринбурга с пятилетней плачущей дочкой выгнали из поезда в 26-градусный мороз по причине отсутствия оригиналов документов. Об этом информирует портал Е1.ru.
По информации издания, мужчина с ребенком поехал на новогодние праздники к родителям в Североуральск. Обратно они следовали поездом Приобье — Екатеринбург.
Поезд отправлялся со станции Серов, куда отец с дочкой приехали на такси. Мужчину впустили в вагон, а когда проводник начал проверять документы, пассажир сказал, что забыл паспорт в Екатеринбурге, но предъявил паспорт через портал госуслуг.
Отец с дочкой поехали домой на автобусе через день.
Инцидентом заинтересовались представители Уральской транспортной прокуратуры.
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Алина Юрчак