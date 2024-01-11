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Россиянина с пятилетней дочкой выгнали из поезда в 26-градусный мороз

Е1: екатеринбуржца с плачущей дочерью выгнали из поезда в 26-градусный мороз
11 января 2024, 10:50
Фото: istock / Serjio74

Фото: istock / Serjio74

Жителя Екатеринбурга с пятилетней плачущей дочкой выгнали из поезда в 26-градусный мороз по причине отсутствия оригиналов документов. Об этом информирует портал Е1.ru.

По информации издания, мужчина с ребенком поехал на новогодние праздники к родителям в Североуральск. Обратно они следовали поездом Приобье — Екатеринбург.

Поезд отправлялся со станции Серов, куда отец с дочкой приехали на такси. Мужчину впустили в вагон, а когда проводник начал проверять документы, пассажир сказал, что забыл паспорт в Екатеринбурге, но предъявил паспорт через портал госуслуг.


Начальник состава заявила, что без документов мужчина не поедет, и высадила мужчину с плачущим ребенком на станции Серов, несмотря на 26-ти градусный мороз. Начальник станции в Серове пыталась помочь семье, но время было потеряно.

Отец с дочкой поехали домой на автобусе через день.

Инцидентом заинтересовались представители Уральской транспортной прокуратуры.

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#поезд
#мороз
#паспорт
#пассажир
#документы
#станции
#екатеринбург
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В Брянске подростки сожгли паспорт подруги из-за долга в тысячу рублей
11 января 2024, 10:57

Фото: iStock/Andrei Metelev

Подростки сожгли паспорт подруги из-за долга в тысячу рублей. Инцидент произошёл в Брянске, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в декабре 20-летняя девушка взяла у своего 17-летнего друга Даниила тысячу рублей в долг. В качестве залога она сама оставила ему свой паспорт. Когда подруга не вернула молодому человеку долг, он вместе со своим другом сжёг её паспорт, выложив видео в соцсети.

Запрещённый контент в соцсетях заметили сотрудники правоохранительных органов. Они задержали Даниила, которому на данный момент уже исполнилось 18 лет. При прохождении теста на наркотики, был получен положительный результат. Также в соцсетях подросток неоднократно публиковал записи с символикой экстремистской организации АУЕ*.

В настоящее время молодой человек арестован. Также отмечается, что он уже отсидел срок в полтора года в воспитательной колонии за кражу.

При этом отмечается, что девушка на самом деле отдала подросткам просроченный паспорт.

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МВД в Петербурге объявило в розыск двух майоров полиции

Рецидивист с ножом попытался ограбить магазин в Подмосковье

*решением Верховного суда РФ организация признана экстремистской и запрещена на территории России
#паспорт
#подростки
#уголовное дело
#полиция
#преступление
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«Вышвырнули из памяти»: Мать погибшего бойца забрала «орден Мужества» на кладбище
В Волгограде мать бойца СВО недовольна вручением ей на похоронах ордена сына
11 января 2024, 10:30

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

В Волгограде мать участника специальной военной операции обвинила военнослужащий в неуважительном отношении к памяти ее сына. Об этом пишет «В1.ру».
Как утверждает женщина, орден погибшего в зоне СВО сына ей вручили не в торжественной обстановке, а на похоронах — «в закоулке в кабинете». Женщина считает, что ее сына «забыли в списке, когда вручали медали».

Мать расстроена тем, что ее сын, 5 раз оказывающийся в горящем танке на поле боя «не заслужил» того, чтобы награда была вручена в торжественной форме.

Военный комиссар Советского района Волгограда Игорь Шевченко объяснил, что специально близких бойцов никто не разделял. Он заявил, что орден матери военного вручили по уставу и приказу Министерства обороны России.

«В спецоперации много героев, и каждый из них важен», — отметил военком.
До этого стало известно, что арестованному по делу о случайном выстреле Герою России добавили новую статью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#медали
#женщина
#мать
#награда
#военком
#операции
#сво
#сын
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МВД в Петербурге объявило в розыск двух майоров полиции
11 января 2024, 10:25

Фото: iStock/???? ??????

В Санкт-Петербурге пропали двух майоров полиции, их объявили в розыск, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, начальник уголовного розыска Московского района Мукучян и его руководитель «убойного» отдела Коновалов не вышли на работу после праздников.

При этом, как стало известно, до конца не раскрытая ситуация в петербургском отделе полиции произошла ещё в декабре. Тогда в одном из районов города задержали мужчину с наркотиками. Участие в операции принимали два вышеуказанных лица, однако, оформлять изъятие должным образом они не стали, а задержанного просто отпустили.

К тому же, пока пойманный с наркотиками находился в отделении, к нему приехал знакомый, который заявил, что чтобы выйти на свободу, ему надо заплатить шесть миллионов рублей. При этом, как считает следствие, наркотики были подкинуты задержанному уже после приезда этого знакомого.

В результате, была оформлена расписка, залогом к которой стала квартира задержанного.

В настоящий момент в этой схеме фигурируют несколько подозреваемых, пропавших полицейских разыскивают.

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#наркотики
#следствие
#санкт-петербург
#полиция
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Рецидивист с ножом попытался ограбить магазин в Подмосковье
11 января 2024, 10:24

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Ранее судимый мужчина зашёл в магазин в Шатуре с ножом в руках и попытался унести неоплаченный товар, злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
«За помощью к росгвардейцам обратился свидетель преступления. Он рассказал, что из продуктового магазина только что выбежал мужчина с ножом в руке. А ранее в магазине он разбил бутылку со спиртным, а потом набрал товары и пошел, не оплачивая, мимо кассы. Когда кассир попробовала его остановить, он начал угрожать ей ножом, а потом бросил товар и убежал», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы сумели оперативно задержать злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью. Сотрудники Росгвардии передали задержанного полиции.

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#подмосковье
#мужчина
#сотрудники
#росгвардия
#шатура
#криминал
#магазин
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Шапша: В Калуге беспилотник взорвался над техническим зданием
11 января 2024, 10:14

Фото: iStock/Naypong

Над техническим зданием в городе Калуга взорвался беспилотник, об этом сообщил глава региона Владимир Шапша в своём Telegram-канале.
«Сегодня утром на окраине г.Калуга, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения», — прокомментировал ситуацию Шапша.

При этом, по словам главы Калужской области, возгорания после взрыва не последовало. Пострадавших, к счастью также нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, отметил губернатор.

Утром 11 января в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников три российских региона.

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#взрыв
#бпла
#всу
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Уралец шесть часов умирал от инсульта на глазах у гаишников, решивших, что он пьян
На Урале водитель шесть часов умирал от инсульта на глазах у сотрудников ГИБДД
11 января 2024, 10:13

Фото: istock / Milos-Muller

В Свердловской области водитель получил инсульт во время рейса и шесть часов ждал врачей. Дальнобойщику стало плохо прямо за рулем, но, как утверждают его коллеги, сотрудники Госавтоинспекции решили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, поэтому оставили его «трезветь» в холодной кабине. Об этом сообщает E1.RU.

Грузовик с прицепом выяснилось с полосы, когда Роману К. стало плохо. Вызванные диспетчером гаишники посчитали что мужчина пьян и не стали вызывать врачей. Прибывший к коллеге водитель рассказал, что Романа оставили «трезветь» в холодной кабине с отключенной печкой. Мужчина начал ругаться с сотрудниками ГИБДД, которые решили что мужчина пьяный или под наркотиками.

Только через 6 часов дальнобойщик попал к медикам. У него диагностировали геморрагический инсульт.

Сейчас состояние Романа оценивают состояние как средней тяжести, никаких прогнозов на данный момент не дают.

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#гибдд
#инсульт
#грузовик
#водитель
#мужчина
#сотрудники
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В отношении водителя, сбившего поэта Рубинштейна, возбудили уголовное дело
11 января 2024, 09:53

Фото: iStock/Akintevs

На водителя, который сбил поэта Льва Рубинштейна в Москве, возбудили уголовное дело, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, дорожное происшествие около 12:40 в Москве. 76-летнего поэта сбил автомобиль на улице Образцова в районе Марьина Роща.

Пострадавшего госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где у Рубинштейна диагностировали серьёзные травмы. По информации SHOT, у поэта сильно раздробленный таз, переломы лонной кости, крестца, ключицы, височной кости, скуловой кости, множественные переломы рёбер в грудной клетке. Однако, больше всего у Рубинштейна пострадала голова. Сообщается, что даже если мужчина выживет, то останется инвалидом на всю оставшуюся жизнь.

В настоящий момент 63-летнему водителю, который сбил поэта, грозит до двух лет лишения свободы по статье о нарушении ПДД, однако, если поэт не выживет, то срок может увеличиться.

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#пдд
#травмы
#поэт
#москва
#уголовное дело
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В Подмосковье консьержка спасла пенсионерку от телефонных мошенников
11 января 2024, 09:31

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Телефонного мошенника задержала полиция в Подмосковье, жертвой преступления должна была стать 81-летняя женщина, однако в ситуацию вмешалась бдительная консьержка, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, пожилой жительнице Ленинского округа позвонила женщина, которая рассказала о ДТП, виновницей которого якобы стала знакомая пенсионерки. Далее она передала трубку «виновнице», и та заплаканным голосом попросила 1,5 млн рублей на операцию девушке-водителю, которая пострадала по её вине. Мошенница объяснила, что деньги помогут ей избежать уголовной ответственности за аварию», — говорится в сообщении.
Пенсионерка сказала, что у неё есть всего 150 тысяч рублей. Мошенница согласилась и на эту сумму. После разговора к пенсионерке заехал молодой человек, которому она передала деньги и больничные принадлежности. Но очень скоро мошенники позвонили вновь и стали настаивать, что необходимы ещё наличные. Пенсионерка согласилась отдать все свои сбережения и направилась в банк, однако в подъезде рассказала о ситуации консьержке, и та заподозрила обман. Женщина уговорила потерпевшую позвонить в полицию.

Далее под контролем полицейских жертва преступников отдала курьеру муляж денег. За курьером проследили, установили получателя и задержали. Мужчина рассказал, что нашёл объявление о работе курьера в одном из мессенджеров и что действовал по инструкции своего работодателя.

Сейчас полиция устанавливает соучастников и выясняет, сколько еще было совершено аналогичных преступлений.

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#полиция
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#подмосковье
#московская область
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Рэпер Vacio согласился пойти в армию после вечеринки Анастасии Ивлеевой
11 января 2024, 08:58

Фото: istock / vasile voicu

Рэпер Vacio (Николай Васильев) отправится в армию этой весной. Как сообщает телеграм-канал Shot, арестованный за «носочный наряд» на голой вечеринке Анастасии Ивлеевой музыкант решил, что искупит вину, отдав долг Родине.

Таким образом Васильев хочет доказать, что не имеет отношения к ЛГБТ* и является настоящим мужиком, готовым служить.

По данным канала, Vacio уже доставляли в московский военкомат Савеловского района, где после медкомиссии ему вручили повестку.

Ранее рэпер заявил, что никогда не был сторонником ЛГБТ*. Он пояснил своё появление на «голой вечеринке» в «Мутоборе» в одном носке желанием привлечь внимание. Он также заявил, что во время пребывания в следственном изоляторе обдумал свой поступок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
#музыкант
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#сво
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