Петербургские силовики поймали педофила, растлевавшего девочек по переписке

09 декабря 2025, 12:57

Жителя Новосибирска задержали по делу о растлении детей через мессенджер

Фото: Istock/Alexander Semenov

В Новосибирске полиция задержала 36-летнего мужчину. Его подозревают в растлении несовершеннолетних через интернет. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.