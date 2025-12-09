Петербургские силовики поймали педофила, растлевавшего девочек по переписке
В Новосибирске полиция задержала 36-летнего мужчину. Его подозревают в растлении несовершеннолетних через интернет. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали жителя Новосибирска 8 декабря во время командировки. По предварительной информации, мужчина через мессенджер растлевал двух девочек девяти и десяти лет из Петербурга.
Следователи возбудили два уголовных дела по статье 132 УК РФ. При обыске у задержанного полиция обнаружила и изъяла ноутбук и телефон. На устройствах нашли материалы с детской порнографией. Оперативники установили, что у гражданина были десятки переписок с малолетними девочками.
После задержания подозреваемого доставили в Санкт-Петербург. Сейчас полиция и следствие устанавливают все детали и обстоятельства дела. Правоохранители проверяют возможную причастность мужчины к другим преступлениям.
