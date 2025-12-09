В Тюменской области огромный пёс переломал пенсионерке кости

09 декабря 2025, 11:36

В Тюменской области хозяин алабая выплатит 50 тысяч рублей за нанесённые травмы

Фото: Istock/Mikheili Kochiashvili

В селе Черноярка Нижнетавдинского района Тюменской области собака породы алабай (среднеазиатская овчарка) напала на 62-летнюю местную жительницу. Животное беспрепятственно покинуло огороженную территорию частного домовладения, где его содержали. Об этом сообщает прокуратура региона.