В Тюменской области огромный пёс переломал пенсионерке кости
В селе Черноярка Нижнетавдинского района Тюменской области собака породы алабай (среднеазиатская овчарка) напала на 62-летнюю местную жительницу. Животное беспрепятственно покинуло огороженную территорию частного домовладения, где его содержали. Об этом сообщает прокуратура региона.
После инцидента медики госпитализировали потерпевшую. Врачи диагностировали у неё многочисленные раны и переломы костей правой руки. Районная прокуратура изучила материалы случая и подала иск в суд, чтобы защитить права пострадавшей женщины.
Нижнетавдинский районный суд рассмотрел дело и постановил взыскать с владельца собаки 50 тысяч рублей. Эта сумма представляет собой компенсацию морального вреда. Решение суда вступило в законную силу.
