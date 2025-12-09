Достижения.рф

В Тюменской области огромный пёс переломал пенсионерке кости

В Тюменской области хозяин алабая выплатит 50 тысяч рублей за нанесённые травмы
Фото: Istock/Mikheili Kochiashvili

В селе Черноярка Нижнетавдинского района Тюменской области собака породы алабай (среднеазиатская овчарка) напала на 62-летнюю местную жительницу. Животное беспрепятственно покинуло огороженную территорию частного домовладения, где его содержали. Об этом сообщает прокуратура региона.



После инцидента медики госпитализировали потерпевшую. Врачи диагностировали у неё многочисленные раны и переломы костей правой руки. Районная прокуратура изучила материалы случая и подала иск в суд, чтобы защитить права пострадавшей женщины.

Нижнетавдинский районный суд рассмотрел дело и постановил взыскать с владельца собаки 50 тысяч рублей. Эта сумма представляет собой компенсацию морального вреда. Решение суда вступило в законную силу.

Ольга Щелокова

