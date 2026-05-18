Никас Сафронов рассказал, как котёнок спас ему жизнь в египетской пирамиде
Никас Сафронов рассказал в личном блоге необычную историю своего спасения во время поездки в Египет. Художник заблудился внутри одной из малоизвестных пирамид, а выбраться ему помог маленький котёнок.
Сафронов признался, что решил осмотреть малоизвестную пирамиду. Водитель попросил его не ходить внутрь одному и подождать снаружи, но художник всё равно отправился внутрь и вскоре потерялся в лабиринтах древнего сооружения.
«Ты больше не управляешь ситуацией, а просто существуешь внутри неё», — написал он.Мужчина часами блуждал по пирамиде, старался экономить воду и силы. Надежда на спасение постепенно исчезала. В какой-то момент Сафронов услышал мяуканье, пошёл на звук и увидел котёнка.
Животное побежало вперёд, а художник последовал за ним и выбрался к свету. Из-за ошибки водителя люди искали его три дня в другом месте. После спасения Никас забрал котёнка в Москву и назвал Клеопатрой.