Петербургские туристы перевернулись на аэролодке в Карелии

07 января 2026, 09:57

В Карелии спасли туристов из Петербурга, перевернувшихся на аэролодке

Фото: Телеграм/oe_polyakov_goskomitet

В Карелии спасли туристов из Санкт-Петербурга, которые попали в аварию на аэролодке. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков в своем телеграм-канале.