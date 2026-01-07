Петербургские туристы перевернулись на аэролодке в Карелии
В Карелии спасли туристов из Санкт-Петербурга, которые попали в аварию на аэролодке. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел 6 января в 17:03 на Онежском озере в Медвежьегорском районе. Судно на воздушной подушке, возвращавшееся в поселок Оятевщина с острова Кижи, врезалось в деревья в километре от берега и перевернулось.
Местные жители помогли туристам выбраться, четверых из них доставили в районную больницу. Среди пострадавших — три женщины из Петербурга и 78-летний житель Кировской области. Пенсионер получил перелом и черепно-мозговую травму.
По факту ЧП проводится проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
