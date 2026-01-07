Храм в Новосибирске оцепили на Рождество из-за угрозы минирования
Храм всех Святых в Новосибирске оцепили перед началом празднования Рождества из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом пишет газета «Известия».
Батюшке пришлось провести часть службы на улице. Примерно через полчаса после начала работы правоохранителей прихожане и священнослужители смогли вновь войти в церковь.
Причиной стал найденный неопознанный пакет. Силовики проверили здание и не обнаружили опасных предметов. Угроза не подтвердилась.
