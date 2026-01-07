Раскрыты детали смерти многодетных родителей, найденных мертвыми в лесу
Появились подробности о родителях четверых детей, которых нашли мертвыми после фестиваля сидра в Великобритании. Их приводит издание Metro со ссылкой на предварительные итоги расследования.
Как выяснилось, трагедия никак не связана с мероприятием, где 38-летняя Кейли и 45-летний Крис держали небольшой киоск. После фестиваля они отправились в свой автофургон и внезапно перестали выходить на связь. Их тела обнаружили еще осенью в этой же машине в Берли. Следователи установили, что причиной смерти стало отравление угарным газом из-за обогревателя в их автомобиле.
Журналисты отметили, что супругов запомнили как «ту самую пару, которая заставила людей снова поверить в любовь». На помощь их детям, оставшимся с родственниками, собрали более 30 тысяч фунтов стерлингов (около 3 млн рублей).
В Сети знавшие погибших пишут, что Крис был «замечательным человеком и отцом, за его суровым внешним видом скрывалась теплая, нежная и добрая душа». Кейли описывают как «самого бескорыстного человека, ставившего потребности других выше своих собственных».
Читайте также: