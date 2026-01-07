Раскрыты детали смерти многодетных родителей, найденных мертвыми в лесу

07 января 2026, 09:09

В Британии родители четверых детей погибли, отравившись угарным газом в фургоне

Фото: iStock/avtk

Появились подробности о родителях четверых детей, которых нашли мертвыми после фестиваля сидра в Великобритании. Их приводит издание Metro со ссылкой на предварительные итоги расследования.