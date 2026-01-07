Достижения.рф

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4

Фото: iStock/allanswart

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).



Подземные толчки зарегистрировали 7 января. Эпицентр находился вблизи острова Минданао в 27 километрах от города Сантьяго. Очаг залегал на глубине 58 километров.

Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,3. Аппаратура зафиксировала его 31 декабря в 08:49 мск в 14 километрах от города Сьюзанвилл.

Лидия Пономарева

