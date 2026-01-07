У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зарегистрировали 7 января. Эпицентр находился вблизи острова Минданао в 27 километрах от города Сантьяго. Очаг залегал на глубине 58 километров.
Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,3. Аппаратура зафиксировала его 31 декабря в 08:49 мск в 14 километрах от города Сьюзанвилл.
