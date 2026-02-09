Мать выпила чай с ртутью в Подмосковье
Ребенок случайно добавил ртуть в чай матери в Наро-Фоминске
В Наро‑Фоминске на улице Маршала Жукова ребенок случайно добавил ртуть в чай матери. Об этом стало известно из соцсетей.
По предварительным данным, он разбил градусник и вылил его содержимое в кружку. Женщина выпила напиток, не подозревая об этом.
После случившегося 45‑летнюю пострадавшую экстренно доставили в больницу. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
