Россиянин удерживал девочку всю ночь в лесу из-за отказа ее матери в ухаживаниях
Житель Дагестана похитил пятилетнюю дочь знакомой, чтобы отомстить той за отказ в отношениях. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, все произошло вечером 25 августа в одном из сел Хивского района. Злоумышленник насильно увез ребенка из дома в лес, где удерживал всю ночь и угрожал ножом.
Уточняется, что 59-летний Январь К. был другом семьи. Когда отец девочки уехал на заработки, мужчина начал оказывать знаки внимания его 44-летней жене, однако она не принимала ухаживания. Тогда он решил добиться женщины другим способом.
Позднее пострадавшую нашли и освободили. При задержании дагестанец сопротивлялся и угрожал убийством малышки. В отношении него возбудили уголовное дело по нескольким статьям.
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