Россиянин удерживал девочку всю ночь в лесу из-за отказа ее матери в ухаживаниях

27 августа 2026, 13:44

Дагестанец похитил пятилетнюю дочь знакомой и удерживал ее всю ночь в лесу

Фото: iStock/charafeddine

Житель Дагестана похитил пятилетнюю дочь знакомой, чтобы отомстить той за отказ в отношениях. Об этом сообщает РЕН ТВ.