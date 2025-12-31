Петербургский бизнесмен замешан в многомиллионной афере на Камчатке
В Камчатском крае гендиректор подрядной организации незаконно присвоил себе 930 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Средства предназначались для реализации государственной программы, в рамках которой планировалось создать курорт мирового уровня и провести реконструкцию котельной.
По данным следствия, в 2022–2023 годах генеральный директор подрядной организации из Санкт‑Петербурга совместно с сообщниками совершил серию мошеннических действий. В первом случае мошенники получили аванс за подключение курорта к электросетям в размере 684 млн рублей, однако работы они выполнили ненадлежащим образом, присвоив себе большую часть суммы.
Кроме того, злоумышленники сфальсифицировали документы для банка, чтобы оформить гарантию. После того как контракт был сорван, ущерб возложили на кредитную организацию.
В ситуации с нецелевым использованием средств на реконструкцию котельной преступники похитили 250 млн рублей, выделенные на модернизацию объекта в Елизово.
В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Для обеспечения возмещения ущерба суд арестовал имущество подозреваемых на сумму 300 млн рублей.
