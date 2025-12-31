В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой
В подмосковном Подольске группа мужчин устроила драку, после чего прозвучали выстрелы. Инцидент случился в микрорайоне Климовск возле торгового центра «Гран».
Как сообщает издание SHOT, потасовка началась после полуночи. В ней участвовало порядка 40 человек. По предварительной версии, конфликт зародился в чайхоне «Хансарай», где две группы молодых людей не смогли прийти к согласию. Спор перерос в выяснение отношений на улице, в ходе которого прозвучали выстрелы из травматического оружия.
Очевидцы, напуганные происходящим, незамедлительно вызвали полицию. Одна из местных жительниц в беседе с SHOT отметила, что драка на этом месте повторяется уже вторую ночь.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия и ведут розыск наиболее активных участников конфликта.
