В США из-за аварии произошла утечка опасного химиката

31 декабря 2025, 02:28

ABC: в США поезд с химикатами попал в аварию

Фото: iStock/designbydx

В штате Кентукки железнодорожный состав потерял сцепление с путями, что привело к серьёзным последствиям. Об этом сообщает телеканал ABC.