В США из-за аварии произошла утечка опасного химиката

ABC: в США поезд с химикатами попал в аварию
В штате Кентукки железнодорожный состав потерял сцепление с путями, что привело к серьёзным последствиям. Об этом сообщает телеканал ABC.



В результате аварии из одного из вагонов началась утечка расплавленной серы, которая вскоре воспламенилась. Пожарные бригады оперативно прибыли на место и сумели ликвидировать возгорание к вечеру того же дня.

Как подчеркнули в издании, горящая сера потенциально опасна, так как может выделять токсичные испарения. Тем не менее проведённые замеры качества воздуха показали благополучный результат на месте происшествия: вредные пары не успели распространиться в окружающей среде.

