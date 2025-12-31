Афганец с ломом в руках напал на больницу в Великобритании
В приёмном отделении одной из английских больниц произошло нападение — в результате инцидента пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал Sky News.
По информации издания, мужчина пришёл в медучреждение и попытался записаться на приём. Получив отказ, он достал лом и атаковал находившихся в больнице людей. Кроме того, злоумышленник повредил стойку регистрации.
Правоохранители установили, что нападавший — 20‑летний выходец из Афганистана. Полицейские задержали его непосредственно на месте происшествия. Все пострадавшие получили необходимую первую помощь.
Ранее мужчина с молотком атаковал жителей Парижа в городском метрополитене.
