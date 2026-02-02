Петербургский блогер-педофил отправился в колонию за изнасилование 10-летней девочки
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил блогера Клауда Роммеля к 15 годам колонии строгого режима за изнасилование и другие сексуальные преступления против 10-летней девочки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Суд установил, что с 1 января 2021 года по 18 февраля 2024 года обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2013 года рождения, пользуясь её беспомощностью. Все преступления происходили в квартире на Заневском проспекте.
Обвиняемый был признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Свою вину преступник отрицает.
Читайте также: