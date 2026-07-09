Петербургский пенсионер потерял свыше 95 млн рублей после звонков аферистов

09 июля 2026, 10:25

Фото: iStock/blinow61

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что пожилой житель Петербурга за несколько недель отдал мошенникам более 95 млн рублей наличными и золотыми слитками. Об этом пишет ТАСС.