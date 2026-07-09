Петербургский пенсионер потерял свыше 95 млн рублей после звонков аферистов
В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что пожилой житель Петербурга за несколько недель отдал мошенникам более 95 млн рублей наличными и золотыми слитками. Об этом пишет ТАСС.
По предварительной информации, неизвестные звонили мужчине и представлялись сотрудниками разных ведомств. Они убеждали его, что деньги нужно срочно «задекларировать», и под этим предлогом направляли к нему курьеров. Им пенсионер передавал крупные суммы и драгоценные металлы.
После заявления потерпевшего полиция Центрального района возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас сотрудники МВД выясняют, кто участвовал в схеме обмана.
Чтобы не стать жертвой мошенников, важно сохранять спокойствие и не принимать решений под давлением. Если вам звонят люди, которые представляются сотрудниками банка, полиции, следственного комитета, соцслужб или других ведомств и требуют срочно перевести деньги, передать наличные курьеру, сообщить коды из СМС или «задекларировать» сбережения, нужно сразу понимать, что это обман. Настоящие сотрудники банков и государственных органов не просят передавать деньги посторонним, не отправляют за ними курьеров и не решают такие вопросы по телефону.
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